Камалия: Русские фашисты расстреляли несколько лошадей из нашей конюшни и заминировали ее

"Русские фашисты расстреляли несколько лошадей из нашей конюшни "КСК "Буча" и заминировали ее", – написала артистка.

Она сообщила, что среди погибших животных в том числе оказался ее любимец по кличке Тоти-Сеньор, который был многократным чемпионом мира и чемпионом Олимпийских игр.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

1 апреля в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook сообщили, что при отходе из города Буча российские оккупационные войска провели минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности в пределах населенного пункта.

Об освобождении города от оккупантов в видеообращении, опубликованном на сайте Бучанского городского совета, заявил мэр города Анатолий Федорук.