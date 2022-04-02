  Цибульская об Ани Лорак: Молчание – это поддержка происходящего

"Я не могу видеть и слышать их. Я не знаю, что должно произойти, чтобы мне захотелось таких людей увидеть. Я не нахожу оправданий. Для меня молчание – это поддержка происходящего. И самое страшное для меня было, что в первые дни молчали наши же артисты. Украинцы, которые там работали, начиная с 2014 года. Ездили туда с гастролями, с концертами и рассказывали, что они голуби мира – та самая Ани Лорак. "Мы голуби мира". Погибать дети начали в первый же день, и когда ты молчишь и прячешь язык... Как это возможно?!" –сказала она.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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