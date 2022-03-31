Бульвар Шоубиз
 
31 марта, 2022
 
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"Позиция злой бабы, у которой нет мужчины". Приходько рассказала, как оскорбившая ее Крапивина просила не трогать гастролирующую в РФ Лободу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Приходько: Пусть Света сделает столько, сколько сделала я, а потом начинает говорить вместе со своей Нателлой. Это уже агония
Приходько: Пусть Света сделает столько, сколько сделала я, а потом начинает говорить вместе со своей Нателлой. Это уже агония
Фото: prykhodko_official / Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько в интервью, которое вышло 29 марта на YouTube-канале Dorotye, прокомментировала оскорбительное высказывание в свой адрес со стороны экс-продюсера украинской певицы Светланы Лободы (Loboda) Нателлы Крапивиной.

27 марта Крапивина, рассказывая в Facebook о благотворительной деятельности Лободы, назвала Приходько неудачницей. Вероятно, таким образом экс-продюсер Лободы отреагировала на то, что Приходько осудила певицу за замалчивание российской агрессии. 

В ответ Приходько подчеркнула, что Нателла, как обычно, начинает защищать Лободу, которая, "как рыба, набрала в рот воды". 

"Вспоминаю 2014 год, когда началась война. У меня был ряд постов. И она мне звонит и говорит: "Настя, я тебя очень прошу, не трогай, пожалуйста, Свету. Я тебя по-братски прошу". А мы в свое время пересекались в одних компаниях, общались. Я ответила, что подумаю над ее словами, мы же друзья. Но были вещи, которые уже нельзя было прощать и использовать мое обещание ей. Это нечестно. Все, что происходило в течение восьми лет, – я не могу позволить себе молчать", – рассказала артистка. 

Приходько назвала оскорбление Крапивиной в свой адрес агонией. 

"Это позиция злой бабы, у которой нет мужчины, если мы будем говорить на том языке, на котором со мной говорит Нателла. Пусть Света сделает столько, сколько сделала я, а потом начинает говорить вместе со своей Нателлой. Это уже агония. Я сто раз говорила, что надо выбирать позицию сразу",  подытожила певица. 

ВИДЕО
Видео: DOROTYE / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 2014 года и до нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России и принимала участие в популярных шоу на пропагандистских каналах. В частности, она была тренером российского проекта "Голос страны" на канале "Россия", а также снималась в шоу "Вечерний Ургант" на пропагандистском "Первом канале". 

28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.

1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад"Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.

17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Loboda.

После этого певица сама и с помощью своего экс-продюсера Нателлы Крапивиной начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине. 28 марта о волонтерской деятельности певицы рассказал мэр Борисполя Владимир Борисенко. По его словам, артистка передала для теробороны автомобиль и оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов.

Теги: Светлана Лобода, скандал, война России против Украины, Анастасия Приходько, Loboda, Нателла Крапивина
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