  "Позиция злой бабы, у которой нет мужчины". Приходько рассказала, как оскорбившая ее Крапивина просила не трогать гастролирующую в РФ Лободу

Приходько: Пусть Света сделает столько, сколько сделала я, а потом начинает говорить вместе со своей Нателлой. Это уже агония Фото: prykhodko_official / Instagram

27 марта Крапивина, рассказывая в Facebook о благотворительной деятельности Лободы, назвала Приходько неудачницей. Вероятно, таким образом экс-продюсер Лободы отреагировала на то, что Приходько осудила певицу за замалчивание российской агрессии.

В ответ Приходько подчеркнула, что Нателла, как обычно, начинает защищать Лободу, которая, "как рыба, набрала в рот воды".

"Вспоминаю 2014 год, когда началась война. У меня был ряд постов. И она мне звонит и говорит: "Настя, я тебя очень прошу, не трогай, пожалуйста, Свету. Я тебя по-братски прошу". А мы в свое время пересекались в одних компаниях, общались. Я ответила, что подумаю над ее словами, мы же друзья. Но были вещи, которые уже нельзя было прощать и использовать мое обещание ей. Это нечестно. Все, что происходило в течение восьми лет, – я не могу позволить себе молчать", – рассказала артистка.

Приходько назвала оскорбление Крапивиной в свой адрес агонией.

"Это позиция злой бабы, у которой нет мужчины, если мы будем говорить на том языке, на котором со мной говорит Нателла. Пусть Света сделает столько, сколько сделала я, а потом начинает говорить вместе со своей Нателлой. Это уже агония. Я сто раз говорила, что надо выбирать позицию сразу", – подытожила певица.

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Видео: DOROTYE / YouTube

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