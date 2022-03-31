  "В такое время надо общаться". Приходько во время войны помирилась с матерью. Они не общались три года

"Мне написала мать, и я ей ответила. Решила, что сейчас не время выяснять отношения. Подумала, если ей так легче, если она набралась смелости за три года написать, то я думаю, наверное, в такое время надо общаться. Я решила так", – рассказала артистка.

Приходько сообщила, что ее мать вместе со своей семьей находится за пределами Киева.

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Видео: DOROTYE / YouTube

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