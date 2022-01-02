Бульвар Шоубиз
 
02 января, 2022
 
Новости

Анастасия Приходько короткой неприличной фразой охарактеризовала весь 2021 год

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"А матюкаться можно?" уточнила Приходько, прежде чем ответить на вопрос об ушедшем 2021-м
"А матюкаться можно?" – уточнила Приходько, прежде чем ответить на вопрос об ушедшем 2021-м
Фото: prykhodko_official / Instagram

Украинский радиоведущий Слава Демин 2 января выложил в Instagram короткий ролик с певицей Анастасией Приходько, который назвал "Настины итоги".

На видео Демин спрашивает Приходько: "Какой одной фразой можно описать 2021-й?" Она ему отвечает: "А матюкаться можно? А …б твою мать!"

За несколько часов ролик набрал больше 14 тыс. просмотров.

"Супер, только под такой фразой прошел и мой 2021-й", – прокомментировала видео vita_zhir_15.

"Согласна!" – написала oksana.kolbun.

Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.

Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

Демин часто делится в сети совместными фото или видео со знаменитостями, которые приходят к нему на эфир.

Теги: радио, видео, Анастасия Приходько, певица, Слава Демин, ролик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
Алина ГРЕЧАНАЯ
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я в шоке. Вот что значит гены!", "До мурашек". Галкин впервые выступил с 8-летним сыном на большой сцене
"Я в шоке. Вот что значит гены!", "До мурашек". Галкин впервые выступил с 8-летним сыном на большой сцене
Дочь Мадонны засветила ягодицы в прозрачном платье и разрешила бойфренду облизать их языком
Дочь Мадонны засветила ягодицы в прозрачном платье и разрешила бойфренду облизать их языком
Анастасия Приходько короткой неприличной фразой охарактеризовала весь 2021 год
Анастасия Приходько короткой неприличной фразой охарактеризовала весь 2021 год
"Красивейшее тело", "Бомбическая". Бывшая жена Шнурова позировала топлес на снегу
"Красивейшее тело", "Бомбическая". Бывшая жена Шнурова позировала топлес на снегу
Мейхер спереди и сзади показала платье собственного дизайна за 6 тыс. грн
Мейхер спереди и сзади показала платье собственного дизайна за 6 тыс. грн
"Папа – лев". Волочкова рассекретила лицо своего нового мужчины
"Папа – лев". Волочкова рассекретила лицо своего нового мужчины
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку
Адель купила дом Сильвестра Сталлоне за $58 млн. В сети обнародованы фото недвижимости
Адель купила дом Сильвестра Сталлоне за $58 млн. В сети обнародованы фото недвижимости
"Милла конечно, огонь-баба". Голая Йовович сделала селфи в ванне
"Милла – конечно, огонь-баба". Голая Йовович сделала селфи в ванне
Кэти Перри выступила в платье из жестяных банок и открывашек. В сеть попало фото, как она наливает пиво из бюстгальтера
Кэти Перри выступила в платье из жестяных банок и открывашек. В сеть попало фото, как она наливает пиво из бюстгальтера
"Твои бы ножки да мне бы их на плечи". Лорак снялась в мини-платье и засветила грудь в декольте
"Твои бы ножки – да мне бы их на плечи". Лорак снялась в мини-платье и засветила грудь в декольте
  Лицо 25-летнего политзаключенного из Мьянмы признано самым красивым на планете
  Лицо 25-летнего политзаключенного из Мьянмы признано самым красивым на планете
  "Вилял бедрами, как девушка". Певец-бисексуал Melovin объяснил, зачем пользовался женским туалетом
  "Вилял бедрами, как девушка". Певец-бисексуал Melovin объяснил, зачем пользовался женским туалетом
"Ну, это официально". Фото поцелуя Холли Берри с бойфрендом заставило поклонников думать, что она вышла замуж
"Ну, это официально". Фото поцелуя Холли Берри с бойфрендом заставило поклонников думать, что она вышла замуж
"Вульгарная стареющая тетя, которая всем доказывает, что еще на коне". Волочкова снялась голой в бане
"Вульгарная стареющая тетя, которая всем доказывает, что еще на коне". Волочкова снялась голой в бане
Салат из лосося и авокадо. Рецепт приготовления за пять минут
Салат из лосося и авокадо. Рецепт приготовления за пять минут
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS