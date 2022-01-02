Анастасия Приходько короткой неприличной фразой охарактеризовала весь 2021 год

На видео Демин спрашивает Приходько: "Какой одной фразой можно описать 2021-й?" Она ему отвечает: "А матюкаться можно? А …б твою мать!"
За несколько часов ролик набрал больше 14 тыс. просмотров.
"Супер, только под такой фразой прошел и мой 2021-й", – прокомментировала видео vita_zhir_15.
"Согласна!" – написала oksana.kolbun.
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Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.
Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.
В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.
Демин часто делится в сети совместными фото или видео со знаменитостями, которые приходят к нему на эфир.