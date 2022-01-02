Анастасия Приходько короткой неприличной фразой охарактеризовала весь 2021 год

"А матюкаться можно?" – уточнила Приходько, прежде чем ответить на вопрос об ушедшем 2021-м Фото: prykhodko_official / Instagram

На видео Демин спрашивает Приходько: "Какой одной фразой можно описать 2021-й?" Она ему отвечает: "А матюкаться можно? А …б твою мать!"

За несколько часов ролик набрал больше 14 тыс. просмотров.

"Супер, только под такой фразой прошел и мой 2021-й", – прокомментировала видео vita_zhir_15.

"Согласна!" – написала oksana.kolbun.

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