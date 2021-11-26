Приходько откровенно рассказала, как бы поступила, узнав, что у будущего ребенка есть пороки развития

"Это тяжелый вопрос. Но отвечу так, как думаю. Если бы мне сказали, что ребенок будет мучиться всю жизнь, естественно, я выберу другой шаг", – заявила артистка.

Контекст: Приходько воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава. В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.