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19 ноября, 2021
 
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"Дождались". Приходько после трехлетней паузы записала новый трек. Он о женской дружбе и вине. Аудио

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Приходько: У каждой девочки должна быть подруга, с которой она может выпить вина
Приходько: У каждой девочки должна быть подруга, с которой она может выпить вина
Фото: prykhodko_official / Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько 19 ноября на своем канале в YouTube презентовала песню "Подруга" – это первая премьера артистки за последние три года.

Певица посвятила новую композицию женской дружбе и девушкам, у которых были неудачные отношения, говорится в релизе.

"У каждой девочки должна быть подруга, с которой она может выпить вина, поговорить по душам и поддержать в сложный момент жизни. Важно ценить себя и не забывать о своих близких подругах, которые часто отходят на второй план, когда вы поглощены отношениями", – заявила певица.

Автором текста и музыки является Дмитрий Сысоев, а саунд-продюсером стал Андрей Игнатченко.

"Дождались", – прокомментировал публикацию с анонсом трека на странице певицы в Instagram украинский шоумен Дядя Жора.

ВИДЕО
Аудио: Анастасія Приходько / YouTube
Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году она победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.

Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

Теги: видео, клип, Анастасия Приходько
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