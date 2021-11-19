  "Дождались". Приходько после трехлетней паузы записала новый трек. Он о женской дружбе и вине. Аудио

Приходько: У каждой девочки должна быть подруга, с которой она может выпить вина Фото: prykhodko_official / Instagram

Певица посвятила новую композицию женской дружбе и девушкам, у которых были неудачные отношения, говорится в релизе.

"У каждой девочки должна быть подруга, с которой она может выпить вина, поговорить по душам и поддержать в сложный момент жизни. Важно ценить себя и не забывать о своих близких подругах, которые часто отходят на второй план, когда вы поглощены отношениями", – заявила певица.

Автором текста и музыки является Дмитрий Сысоев, а саунд-продюсером стал Андрей Игнатченко.

"Дождались", – прокомментировал публикацию с анонсом трека на странице певицы в Instagram украинский шоумен Дядя Жора.

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Аудио: Анастасія Приходько / YouTube