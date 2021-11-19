  "Дождались". Приходько после трехлетней паузы записала новый трек. Он о женской дружбе и вине. Аудио

Певица посвятила новую композицию женской дружбе и девушкам, у которых были неудачные отношения, говорится в релизе.
"У каждой девочки должна быть подруга, с которой она может выпить вина, поговорить по душам и поддержать в сложный момент жизни. Важно ценить себя и не забывать о своих близких подругах, которые часто отходят на второй план, когда вы поглощены отношениями", – заявила певица.
Автором текста и музыки является Дмитрий Сысоев, а саунд-продюсером стал Андрей Игнатченко.
"Дождались", – прокомментировал публикацию с анонсом трека на странице певицы в Instagram украинский шоумен Дядя Жора.
Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году она победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.
Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.
В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.