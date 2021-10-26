Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2021
 
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"Очень красивый". Анастасия Приходько с разрешения мужа обнародовала совместное фото

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Приходько мать троих детей
Приходько – мать троих детей
Фото: prykhodko_official / Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько 26 октября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в объятиях мужа Александра.

Артистка отметила, что ей пришлось просить у супруга разрешение, чтобы опубликовать фото. Приходько посвятила публикацию его дню рождения. 

"Мне в жизни очень повезло, потому что у меня есть ты. Настоящий, добрый, ласковый, иногда вспыльчивый, иногда закрытый, но мой! Ты ведь знаешь, как я тебя люблю", – написала она.

"Очень красивый муж", – прокомментировали фото пары подписчики.

"Красивая пара", – написали фолловеры.

Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году она победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.

Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

Теги: Анастасия Приходько, семья, певица
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