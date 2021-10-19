"Как маленькая девочка", "Красивая пара". Приходько украдкой позировала в объятиях мужа

"Моя опора, мой ангел-хранитель! Всегда и во всем моя поддержка. Во всех моих идеях. Люблю тебя, Саша! И эти редкие фото, сделанные украдкой на телефон, где тебя почти не видно, все равно мне очень нравятся", – написала артистка.

"Вы возле вашего мужа, как маленькая девочка", – заметили подписчики певицы.

"Очень красивая пара", – оценили снимки пользователи сети.

Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году она победила в российском телешоу "Фабрика звезд 7". В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.

Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались. 25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.