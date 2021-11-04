"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего

На снимке они позируют, сидя в обнимку на диване, который расположен на фоне баннера с надписью "Радио Люкс".
"Отдыхаем", – подписал снимок Демин.
"Когда вы уже поженитесь?" – поинтересовались фолловеры.
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Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
Тина Кароль воспитывает сына Вениамина (2008). Он – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).
Демин дебютировал в качестве радиоведущего на радио "Львівська хвиля". С 2008 года является ведущим радио "Люкс ФМ".
В новом сезоне шоу "Голос країни" Демин ведет репортажи о закулисье проекта.
В январе 2021 года Демин заявил, что развелся с женой, режиссером Оксаной Мищенко. Пара состояла в отношениях 13 лет, из которых 10 прожила в браке. У них есть сын Владислав.