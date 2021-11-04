"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего

На снимке они позируют, сидя в обнимку на диване, который расположен на фоне баннера с надписью "Радио Люкс".

"Отдыхаем", – подписал снимок Демин.

"Когда вы уже поженитесь?" – поинтересовались фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)