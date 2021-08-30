"По паспорту я не Слава". Ведущий Демин назвал свое настоящее имя

"По паспорту я не Слава, а Виктор. Славой я стал в 2004 году, когда переехал в Киев и начал работать на "Русском радио". Там мне и придумали это имя. Витей меня называют только самые близкие. А Слава – это уже мое второе настоящее имя. Даже хочу его записать в паспорт. А еще обожаю, когда друзья зовут меня просто Демин", – написал ведущий.
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Демин дебютировал в качестве радиоведущего на радио "Львівська хвиля". С 2008 года является ведущим на радио "Люкс ФМ".
В январе 2021 года Демин заявил, что развелся с женой, режиссером Оксаной Мищенко. Пара состояла в отношениях 13 лет, из которых 10 прожили в браке. У них есть сын Владислав.