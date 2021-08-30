"По паспорту я не Слава". Ведущий Демин назвал свое настоящее имя

"По паспорту я не Слава, а Виктор. Славой я стал в 2004 году, когда переехал в Киев и начал работать на "Русском радио". Там мне и придумали это имя. Витей меня называют только самые близкие. А Слава – это уже мое второе настоящее имя. Даже хочу его записать в паспорт. А еще обожаю, когда друзья зовут меня просто Демин", – написал ведущий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)