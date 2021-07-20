"Волк и лысый плешивый волчонок". Демин сравнил себя с Олегом Винником. Фото

"Волк и лысый плешивый волчонок. Кстати, поспорили с Олегом на ящик пива. Какая фотка вам больше понравится – первая или вторая?" – спросил он.

Демин опубликовал одно и то же фото в цветном и черно-белом вариантах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)