Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2021
 
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"Волк и лысый плешивый волчонок". Демин сравнил себя с Олегом Винником. Фото

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Демин: Поспорили с Олегом на ящик пива
Демин: Поспорили с Олегом на ящик пива

Украинский ведущий Слава Демин на своей странице в Instagram 19 июля опубликовал совместный снимок с певцом Олегом Винником.

"Волк и лысый плешивый волчонок. Кстати, поспорили с Олегом на ящик пива. Какая фотка вам больше понравится – первая или вторая?" – спросил он. 

Демин опубликовал одно и то же фото в цветном и черно-белом вариантах.

Контекст:

Слава Демин родился 29 августа 1984 года. Он начал карьеру в качестве радиоведущего на радио "Львівська хвиля". С 2008 года является ведущим на радио "Люкс ФМ".

Олег Винник родился 431 июля 1973 года. Свою карьеру певец начинал в Германии. Получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем Olegg. В 2006 году певец сосредоточился на карьере эстрадного артиста в Украине. 

Теги: Олег Винник, певец, фото, Слава Демин, ведущий
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