Тина Кароль забралась на шею украинскому ведущему. Фото

Украинская певица Тина Кароль позировала в черном костюме из клипа "Скандал", сидя на шее у ведущего Славы Демина.

Украинский ведущий Слава Демин 15 февраля в Instagram опубликовал совместные фото с украинской певицей Тиной Кароль.

На снимке артистка в черном комбинезоне, в котором снялась в клипе на песню "Скандал", позирует, сидя на шее у ведущего.

"Что можешь звонить мне, кто сказал?

Это очередной скандал.

Это очередной скандал.

Что можешь звонить мне, кто сказал?" – подписал публикацию Демин строчками из новой песни Тины Кароль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)

Презентация песни "Скандал" состоялась 13 февраля. По словам Тины Кароль, композиция является женским манифестом. В новом клипе артистка появилась в новом для себя образе.