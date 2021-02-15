Тина Кароль забралась на шею украинскому ведущему. Фото

Украинский ведущий Слава Демин 15 февраля в Instagram опубликовал совместные фото с украинской певицей Тиной Кароль.
На снимке артистка в черном комбинезоне, в котором снялась в клипе на песню "Скандал", позирует, сидя на шее у ведущего.
"Что можешь звонить мне, кто сказал?
Это очередной скандал.
Это очередной скандал.
Что можешь звонить мне, кто сказал?" – подписал публикацию Демин строчками из новой песни Тины Кароль.
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Презентация песни "Скандал" состоялась 13 февраля. По словам Тины Кароль, композиция является женским манифестом. В новом клипе артистка появилась в новом для себя образе.