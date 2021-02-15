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15 февраля, 2021
 
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"Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой

Украинская певица Тина Кароль заявила, что "протянула руку дружбы" своей коллеге Оле Полякоаой.

 
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Тина Кароль: Мой репертуар печальный или веселый это вообще только мое решение
Тина Кароль: Мой репертуар печальный или веселый – это вообще только мое решение
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль 13 февраля в интервью YouTube-каналу Russel Blog призналась, что не держит обиду на свою коллегу Олю Полякову после того как та в эфире шоу "Маска" назвала Кароль "плакальщицей на похоронах".

По словам Тины Кароль, она не держит обиду на Полякову и относится к ней хорошо.

"Мы переписывались до этого, она мне дарила цветы на день рождения. Я к ней хорошо отношусь, и сегодня тоже. Это бесконтрольность языка, неслучайная случайность с ней", – заявила певица.

Тина Кароль призналась, что желает "протянуть руку дружбы" Поляковой. 

"Я сначала увидела извинение, и затем начала гуглить. И офигела от всего. Я стала сильно об этом думать. Я к ней хорошо отношусь и сегодня это так. Это бесконтрольность языка, не случайная случайность с ней. Почему так поступили ТРК "Украина"? Забыли о том, что это телевидение?! Мы общаемся с обществом. Мы для него ролевая модель. Почему телеканал может позволить себе так поступить? Вот им, кто выпустил эту программу, не без стыда могу сказать: „Позор. Ребята, это позор. Вы показываете, что такое возможно. Это дно! А показать такое в эфире – это пробить дно“. В целом я разволновалась, я почувствовала, что вся страна обо мне говорит. Тронуло ли меня это? Меня это не тронуло. Мне было все равно! Никто не знает степени печали и горя. Мой репертуар печальный или веселый. Но это вообще только мое решение. Плакальщица на похоронах – это страшно, и на Западной Украине существует такое понятие. Это горе и печаль», – рассказала певица.

Тина Кароль призналась, что Полякова задела ее своим высказыванием. Поэтому она посчитала, что Полякова может стать участницей рекламной компании ее новой песни "Скандал".

"Никто не знает меры печали и горя. Мой репертуар печальный или веселый – это вообще только мое решение. "Плакальщица на похоронах" – это страшно, это горе, это печаль. Знать путь и пройти его – разные вещи", – заявила Тина Кароль.

ВИДЕО
Видео: RUSSELL BLOG / YouTube

 

Тина Кароль была гостьей эфира, посвященного премьере ее песни "Скандал", релиз которой запланирован на 12 февраля.

Она рассказала, что о скандальной фразе коллеги в шоу "Маска" узнала уже после ее извинений. Решение конфликта исполнительница отложила на следующий день, однако проснулась в 5 часов утра от волнения и ужаса. Однако, по словам артистки, обиду на Олю Полякову она не держит и относится к ней, как и раньше, хорошо, а ее неприязнь не воспринимает всерьез.

Мы переписывались до этого, она мне дарила цветы на день рождения. Я к ней хорошо отношусь, и сегодня тоже. Это бесконтрольность языка, неслучайная случайность с ней,
– отметила певица.

К съемкам интервью Тина Кароль и Оля Полякова не виделись и не общались лично. Зато звезда попросила своего менеджера Павла Орлова связаться с пиар-менеджером Поляковой Михаилом Ясинским и "протянуть руку дружбы". Результат встречи представителей звезд пока неизвестен.

Пропустить через 10

Однако Тина Кароль призналась, что острой фразой Оля Полякова задела ее за живое. Поэтому она считает вполне справедливым то, что артистка стала участницей рекламной компании ее новой песни "Скандал".

"Никто не знает меры печали и горя. Мой репертуар печальный или веселый – это вообще только мое решение. "Плакальщица на похоронах" – это страшно, это горе, это печаль. Знать путь и пройти его – разные вещи", – отметила артистка.

Тина Кароль о канале "Украина"
Знаменитость считает виновниками скандала именно канал "Украина", которые позволили выпустить курьезный фрагмент в эфир. По мнению Тины Кароль, они пробили моральное дно.

Почему так поступили ТРК Украина? Забыли о том, что это телевидение?... Вот тех, кто выпустил эту программу, не без стыда могу сказать – это позор. Вы показываете, что такое возможно. Это дно! А показать такое в эфире – это пробить дно,
– высказалась Тина Кароль.


Смотрите полное интервью Тины Кароль онлайн:


Автор:
Марина Джура

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LifeStyle Showbiz Украинские звезды Скандал Тина Кароль

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer и будет состоять из 12 эпизодов, говорится на сайте канала.

Участниками проекта являются украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики и певцы, имена которых предстоит разгадать звездным детективам. Ими, кроме Поляковой, стали певица Настя Каменских, артист Dzidzio и Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки. Певец Олег Винник присоединился к судьям после первого эпизода, появившись сперва в образе Буйвола. 

Премьера шоу состоялась 16 января. 7 февраля в эфире шоу "Маска" на канале "Украина" Полякова, пытаясь отгадать, кто скрывается за образом участницы в костюме Розы, назвала Тину Кароль, овдовевшую в 2013 году, плакальщицей на похоронах. После выхода программы в эфир Полякова обратилась к Тине Кароль с извинениями.. 

"Это касается только творчества и песен Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень печальный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии", – подчеркнула певица. 

9 февраля на официальной Instagram-странице шоу "Маска", которое выходит на канале "Украина", опубликовано заявление, в котором руководство проекта выразило сожаление тем, что высказывание Поляковой было воспринято Тиной Кароль как личное оскорбление. 

Тина Кароль оставила заявление канала без комментариев, а в ответ на извинения Поляковой заявила, что всю жизнь будет плакать о своем покойном муже, продюсере Евгении Огире.

Муж Кароль Евгений Огир скончался 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Супруги прожили в браке пять лет. 18 ноября 2008-го у них родился сын Вениамин

Теги: скандал, Тина Кароль, шоу, Оля Полякова, ТРК Украина, шоу Маска
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