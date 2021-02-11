Бульвар Шоубиз
 
11 февраля, 2021
 
Новости

"Есть дно, и мы не имеем права его пробивать". Тина Кароль прокомментировала высказывание Поляковой, назвавшей ее плакальщицей на похоронах

По словам украинской певицы Тины Кароль, она видела комментарий коллеги Оли Поляковой в свой адрес, но предпочитает "сеять добро".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Тина Кароль: Мои ответы всегда будут в песнях
Тина Кароль: Мои ответы всегда будут в песнях
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль 11 февраля в эфире радио "Хіт FM", комментируя высказывание коллеги Оли Поляковой, назвавшей ее в эфире шоу "Маска" на канале "Украина" плакальщицей на похоронах, заявила, что не стоит пробивать дно. Запись с участием певицы опубликована на YouTube-канале "Тина Кароль - Видеоархив". 

Тина Кароль была гостьей эфира, посвященного премьере ее песни "Скандал", релиз которой запланирован на 12 февраля.

"Мои ответы всегда будут в песнях. Я вообще считаю, что есть дно и мы не имеем права его пробивать. Ведь мы общаемся с населением Украины. Мы говорим на многомиллионную аудиторию, мы взращиваем людей. Это наш "чернозем". Что мы туда посеем, то и пожнем. Поэтому давайте я сделаю вид, что все видела, но буду сеять только добро", – заявила певица.

Отвечая на вопрос ведущих о том, что премьера песни "Скандал" совпала со скандалом в жизни, Тина Кароль заявила, что это зависит от человека.

то уже [зависит от того], насколько работает интеллект человека. Либо он обидится, либо враг станет его помощником", – подытожила певица.

ВИДЕО
Видео: Тина Кароль - Видеоархив / YouTube

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer и будет состоять из 12 эпизодов, говорится на сайте канала.

Участниками проекта являются украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики и певцы, имена которых предстоит разгадать звездным детективам. Ими, кроме Поляковой, стали певица Настя Каменских, артист Dzidzio и Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки. Певец Олег Винник присоединился к судьям после первого эпизода, появившись сперва в образе Буйвола. 

Премьера шоу состоялась 16 января. 7 февраля в эфире шоу "Маска" на канале "Украина" Полякова, пытаясь отгадать, кто скрывается за образом участницы в костюме Розы, назвала Тину Кароль, овдовевшую в 2013 году, плакальщицей на похоронах. После выхода программы в эфир Полякова обратилась к Тине Кароль с извинениями.. 

"Это касается только творчества и песен Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень печальный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии", – подчеркнула певица. 

9 февраля на официальной Instagram-странице шоу "Маска", которое выходит на канале "Украина", опубликовано заявление, в котором руководство проекта выразило сожаление тем, что высказывание Поляковой было воспринято Тиной Кароль как личное оскорбление. 

Тина Кароль оставила заявление канала без комментариев, а в ответ на извинения Поляковой заявила, что всю жизнь будет плакать о своем покойном муже, продюсере Евгении Огире.

Муж Кароль Евгений Огир скончался 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Супруги прожили в браке пять лет. 18 ноября 2008-го у них родился сын Вениамин. 

Теги: скандал, Тина Кароль, Оля Полякова, шоу Маска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Что смогли выяснить эксперты ВОЗ о коронавирусе за несколько недель работы в Ухане. Главное
Что смогли выяснить эксперты ВОЗ о коронавирусе за несколько недель работы в Ухане. Главное
Елена КРАВЧЕНКО
Топ-10 самых богатых людей в мире в 2021 году
Топ-10 самых богатых людей в мире в 2021 году
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Купи мне кофе", " Не лезь!" 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Купи мне кофе", " Не лезь!" 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
Онопка: Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным
Онопка: Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным
"Как будто с того света вернулась". Хилькевич отреагировала на новость о своей смерти в "Википедии"
"Как будто с того света вернулась". Хилькевич отреагировала на новость о своей смерти в "Википедии"
  "Есть дно, и мы не имеем права его пробивать". Тина Кароль прокомментировала высказывание Поляковой, назвавшей ее плакальщицей на похоронах
  "Есть дно, и мы не имеем права его пробивать". Тина Кароль прокомментировала высказывание Поляковой, назвавшей ее плакальщицей на похоронах
"Радости полные штаны". Дорофеева порезвилась на улице
"Радости полные штаны". Дорофеева порезвилась на улице
Что подарить на День святого Валентина? Пять вариантов для любимой
Что подарить на День святого Валентина? Пять вариантов для любимой
"Красотки made in Ukraine”. Киркоров встретился с Ани Лорак и Maruv в московском ресторане. Фото
"Красотки made in Ukraine”. Киркоров встретился с Ани Лорак и Maruv в московском ресторане. Фото
"Атеисты поверят в Бога после того, как попробуют этот пирог". Клопотенко поделился новым рецептом
"Атеисты поверят в Бога после того, как попробуют этот пирог". Клопотенко поделился новым рецептом
  Цимбалюк рассказал, почему пять лет назад развелся с женой
  Цимбалюк рассказал, почему пять лет назад развелся с женой
Санина рассказала, каким был ее первый гонорар
Санина рассказала, каким был ее первый гонорар
Фролова снялась в черном белье и рассказала, сколько килограммов набрала за время беременности
Фролова снялась в черном белье и рассказала, сколько килограммов набрала за время беременности
"Каждый просто мечтает на тебе нажиться". alyona alyona рассказала, почему ей не понравился пятидневный отдых в Египте за $300
"Каждый просто мечтает на тебе нажиться". alyona alyona рассказала, почему ей не понравился пятидневный отдых в Египте за $300
"Найду эту сволочь и заставлю отвечать". Неизвестные от имени Огневич взяли деньги за рекламу украинского бренда
"Найду эту сволочь и заставлю отвечать". Неизвестные от имени Огневич взяли деньги за рекламу украинского бренда
Никитюк объяснила, почему не станет героиней шоу "Холостячка"
Никитюк объяснила, почему не станет героиней шоу "Холостячка"
"В такие дни я практически ни с кем не разговариваю". Остапчук сделал откровенное признание о своем эмоциональном состоянии
"В такие дни я практически ни с кем не разговариваю". Остапчук сделал откровенное признание о своем эмоциональном состоянии
"Думал, Волочкова, присмотрелся Собчак", "Филейная часть недожарена". Собчак в купальнике засветила неравномерный загар
"Думал, Волочкова, присмотрелся – Собчак", "Филейная часть недожарена". Собчак в купальнике засветила неравномерный загар
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS