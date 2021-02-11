  "Есть дно, и мы не имеем права его пробивать". Тина Кароль прокомментировала высказывание Поляковой, назвавшей ее плакальщицей на похоронах

По словам украинской певицы Тины Кароль, она видела комментарий коллеги Оли Поляковой в свой адрес, но предпочитает "сеять добро".

Тина Кароль: Мои ответы всегда будут в песнях Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль 11 февраля в эфире радио "Хіт FM", комментируя высказывание коллеги Оли Поляковой, назвавшей ее в эфире шоу "Маска" на канале "Украина" плакальщицей на похоронах, заявила, что не стоит пробивать дно. Запись с участием певицы опубликована на YouTube-канале "Тина Кароль - Видеоархив".

Тина Кароль была гостьей эфира, посвященного премьере ее песни "Скандал", релиз которой запланирован на 12 февраля.

"Мои ответы всегда будут в песнях. Я вообще считаю, что есть дно и мы не имеем права его пробивать. Ведь мы общаемся с населением Украины. Мы говорим на многомиллионную аудиторию, мы взращиваем людей. Это наш "чернозем". Что мы туда посеем, то и пожнем. Поэтому давайте я сделаю вид, что все видела, но буду сеять только добро", – заявила певица.

Отвечая на вопрос ведущих о том, что премьера песни "Скандал" совпала со скандалом в жизни, Тина Кароль заявила, что это зависит от человека.

"Это уже [зависит от того], насколько работает интеллект человека. Либо он обидится, либо враг станет его помощником", – подытожила певица.

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Видео: Тина Кароль - Видеоархив / YouTube

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer и будет состоять из 12 эпизодов, говорится на сайте канала.

Участниками проекта являются украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики и певцы, имена которых предстоит разгадать звездным детективам. Ими, кроме Поляковой, стали певица Настя Каменских, артист Dzidzio и Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки. Певец Олег Винник присоединился к судьям после первого эпизода, появившись сперва в образе Буйвола.

Премьера шоу состоялась 16 января. 7 февраля в эфире шоу "Маска" на канале "Украина" Полякова, пытаясь отгадать, кто скрывается за образом участницы в костюме Розы, назвала Тину Кароль, овдовевшую в 2013 году, плакальщицей на похоронах. После выхода программы в эфир Полякова обратилась к Тине Кароль с извинениями..

"Это касается только творчества и песен Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень печальный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии", – подчеркнула певица.

9 февраля на официальной Instagram-странице шоу "Маска", которое выходит на канале "Украина", опубликовано заявление, в котором руководство проекта выразило сожаление тем, что высказывание Поляковой было воспринято Тиной Кароль как личное оскорбление.

Тина Кароль оставила заявление канала без комментариев, а в ответ на извинения Поляковой заявила, что всю жизнь будет плакать о своем покойном муже, продюсере Евгении Огире.

Муж Кароль Евгений Огир скончался 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Супруги прожили в браке пять лет. 18 ноября 2008-го у них родился сын Вениамин.