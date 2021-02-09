Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2021
 
Новости

"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье

Украинская певица Тина Кароль после того, как коллега Оля Полякова назвала ее "плакальщицей на похоронах", анонсировала выход клипа на песню "Скандал".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тина Кароль: Я сидела-сидела, немного погрустила на карантине и кое-что создала
Тина Кароль: Я сидела-сидела, немного погрустила на карантине и кое-что создала
Фото: tina_karol / Instagram

На официальной фан-странице в Instagram украинской певицы Тина Кароль 8 февраля разместили ее черно-белое фото, на котором она запечатлена в рубашке, и привели высказывание исполнительницы о ее новом проекте, которое прозвучало в третьем эфире шоу "Голос країни 11" на "1+1" 7 февраля.

"У меня произойдет вау-факторный ребрендинг. И мне не страшно, что скажет кто-то. Я волнуюсь, и это меня закаляет. Я рискую, и это меня заводит. Я сидела-сидела, немного погрустила на карантине и кое-что создала. Это феминистка, сильная, строптивая, танцевальная, несколько агрессивная, потому что знает себе цену, девушка", – говорится в посте.

Через несколько часов после появления этой публикации Тина Кароль на своей странице в Instagram разместила видео и фото, в которых предстала позирующей лежа на диване в черном откровенном платье с вырезами на талии. Несколько снимков намеренно закрыты от просмотра, как будто на них запечатлено нечто не прошедшее цензуру.

"Ту-ту-ту! Это очередной скандал!" – написала Тина Кароль. Певица анонсировала выход клипа на трек "Скандал", намеченный 12 февраля.

8 февраля Тина Кароль, потерявшая в 2013 году мужа, ответила певице Оле Поляковой на заявление, которое та сделала в эфире шоу "Маска" на канале "Украина", назвав Тину Кароль "плакальщицей на похоронах".  По словам Тины Кароль, она будет плакать о муже всю жизнь, но не на похоронах, а за здравие и силу высоты в близости родственных душ.

Муж Тины Кароль Евгений Огир скончался 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Супруги прожили в браке пять лет. 18 ноября 2008-го у них родился сын Вениамин. 

В июне 2020 года певица отметила годовщину бракосочетания с Огиром, заявив, что никогда не перестанет радоваться жизни.

Теги: Голос країни, скандал, Тина Кароль, шоу, Оля Полякова, певица, фото, трек, муж, Евгений Огир, ролик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Степанов: Раньше лета коммерческие вакцины от COVID-19 в Украине не появятся
Степанов: Раньше лета коммерческие вакцины от COVID-19 в Украине не появятся
Елена ПОСКАННАЯ
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина
Олег Пинчук: Зеленский нашел в моих работах рыб и раков, похожих на Путина
Виктория ВОРОНИНА
ОПЗЖ собралась объявить импичмент Зеленскому. Объясняем, почему у партии Медведчука ничего не получится
ОПЗЖ собралась объявить импичмент Зеленскому. Объясняем, почему у партии Медведчука ничего не получится
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Лидочка моя такая сильная". После смерти отца Каменских обнародовала фото матери
"Лидочка моя такая сильная". После смерти отца Каменских обнародовала фото матери
Ефремов пробудет в московском СИЗО около двух месяцев
Ефремов пробудет в московском СИЗО около двух месяцев
Подольская заразилась коронавирусом – Telegram-канал Mash
Подольская заразилась коронавирусом – Telegram-канал Mash
"За это время ты стал другом, мы потеряли "нас". Витвицкая после восьми лет брака сообщила о разводе
"За это время ты стал другом, мы потеряли "нас". Витвицкая после восьми лет брака сообщила о разводе
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
Что показали украинские дизайнеры на Ukrainian Fashion Week 2021. Фото
Что показали украинские дизайнеры на Ukrainian Fashion Week 2021. Фото
"Прекрасен", "Как же вашим с Настей детям повезет". В сети обсуждают фото 18-летнего Потапа
"Прекрасен", "Как же вашим с Настей детям повезет". В сети обсуждают фото 18-летнего Потапа
"Ничего не изменилось". 45-летняя Канделаки показала 34-летнего мужа
"Ничего не изменилось". 45-летняя Канделаки показала 34-летнего мужа
"Love is". Водянова показала совместную пробежку с мужем в Париже. Фото
"Love is". Водянова показала совместную пробежку с мужем в Париже. Фото
"Не только от него все зависит". Ткач рассказал, как относится к президентству Зеленского
"Не только от него все зависит". Ткач рассказал, как относится к президентству Зеленского
Соленые оладьи с гороховым соусом и семгой. Рецепт от победительницы "МастерШеф" Балог
Соленые оладьи с гороховым соусом и семгой. Рецепт от победительницы "МастерШеф" Балог
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
  The Weeknd исполнил на Супербоул 2021 восемь песен, устроив в финале шоу фейерверк. Видео
  The Weeknd исполнил на Супербоул 2021 восемь песен, устроив в финале шоу фейерверк. Видео
  Кончаловский: Путин – либерал в том смысле, что очень много терпит. И самое главное, что он терпит, – это коррупция
  Кончаловский: Путин – либерал в том смысле, что очень много терпит. И самое главное, что он терпит, – это коррупция
Серега ради ролика в TikTok поднялся на Килиманджаро. Видео
Серега ради ролика в TikTok поднялся на Килиманджаро. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS