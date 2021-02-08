Бульвар Шоубиз
 
08 февраля, 2021
 
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"Плакальщица на похоронах". Полякова, попавшая в скандал, объяснила свои слова в адрес Тины Кароль

Украинская певица Оля Полякова объяснила, что имела в виду, называя свою коллегу Тину Кароль плакальщицей, и какое это имеет отношение к личной трагедии исполнительницы.

 
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Полякова: Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень печальный репертуар
Полякова: Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень печальный репертуар
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова в эфире шоу "Маска" на канале "Украина" назвала свою коллегу Тину Кароль "плакальщицей на похоронах".

Подписчиков это сильно возмутило.

"Полякова должна была бы извиниться перед Тиной Кароль за свои слова", – отметила Ирина Процкив.

"Плакальщица – это одно, но Полякова обговняла ее ситуацию с тем, что Тина – вдова", – написал StrangerOKing.

ВИДЕО
Видео: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / YouTube

Полякова на своей странице в Instagram опубликовала ролик с извинениями и объяснениями.

"Это касается только творчества и песен Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень печальный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии, истории. У всех, кого это задело и обидело, я искренне прошу прощения. А к режиссерам монтажа у меня отдельная просьба: "Ну если вы видите, что что-то идет не так и может быть интерпретировано неверно, то вырежьте, вы же так много хорошего вырезаете, что остается лишь то, что жюри неадекватное", – сказала Полякова.

Тина Кароль похоронила мужа, продюсера Евгения Огира. Он скончался 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

Пара жила в браке с 15 июня 2008 года, 18 ноября 2008-го у них родился сын Вениамин.

В июне 2020 года певица отметила годовщину бракосочетания с Огиром, заявив, что никогда не перестанет радоваться жизни.

Теги: похороны, скандал, Тина Кароль, трагедия, Оля Полякова, певица, творчество, шоу Маска
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