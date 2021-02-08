Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию

По словам украинской певицы Тины Кароль, она в течение 12 дней путешествовала по Намибии на автомобиле.

Тина Кароль: Первые, кто нас встретил, были гиббоны Скриншот: Світське життя / YouTube

Украинская певица Тина Кароль провела зимний отпуск в Намибии. Об этом она рассказала в интервью передаче "Світське життя", которая вышла в эфир 7 февраля на "1+1".

Певица назвала Намибию самой цивилизованной страной африканского континента. По словам артистки, она путешествовала в течение 12 дней на автомобиле.

"Я взяла [сына] Веню и сказала: "Мы едем в путешествие". Мы путешествовали по всей стране. Первые, кто нас встретил, были гиббоны, которые бежали по дороге. Потом уже на третий день: "Жираф? А, жираф. Привет, жираф". А в первый день это было: "Смотри!" – рассказала она.

15 июня 2008 года Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. 18 ноября 2008 года Кароль и Огир стали родителями – у пары родился сын Вениамин.

Супруги прожили в браке пять лет – Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

В ноябре 2020 года певица заявила, что будет рада незапланированной беременности.