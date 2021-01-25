"Красивая была бы пара". Дан Балан обнародовал совместное фото с Тиной Кароль

Молдавский певец и композитор Дан Балан в Isntagram опубликовал совместное фото с украинской певицей Тиной Кароль.
Публикацию артист посвятил ее дню рождения – 25 января певице исполнилось 36 лет.
"Happy Birthday, darling", – подписал он публикацию.
"Красивая была бы пара", – отреагировали на фото фолловеры.
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Тина Кароль и Балан были тренерами на проекте канала "1+1" "Голос країни" в девятом и 10-м сезонах. В суперфинале 10-го сезона артисты презентовали дуэтную песню "Помнишь". Зрители шоу предполагали, что Балан и Тина Кароль состоят в романтических отношениях.
По информации издания Viva!, избранницей Балана является студентка Харьковского национального университета имени Каразина. В интервью изданию в феврале 2020 года она назвала отношения Балана и Тины Кароль пиаром.
В декабре того же года Балан ушел от ответа на вопрос ведущей "Світського життя" на "1+1" Кати Осадчей о его отношениях с Тиной Кароль.
В 2008 году Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. 18 ноября 2008 года Кароль и Огир стали родителями – у пары родился сын Вениамин.
Супруги прожили в браке пять лет – Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.
В настоящее время певица не афиширует подробности личной жизни.