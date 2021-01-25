"Красивая была бы пара". Дан Балан обнародовал совместное фото с Тиной Кароль

Молдавский певец и композитор Дан Балан поздравил с днем рождения украинскую певицу Тину Кароль, вместе с которой был тренером во время 10-го сезона шоу "Голос країни". Тогда зрители проекта предполагали, что они состоят в романтических отношениях.

Молдавский певец и композитор Дан Балан в Isntagram опубликовал совместное фото с украинской певицей Тиной Кароль.

Публикацию артист посвятил ее дню рождения – 25 января певице исполнилось 36 лет.

"Happy Birthday, darling", – подписал он публикацию.

"Красивая была бы пара", – отреагировали на фото фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dan Balan (@danbalan)

Тина Кароль и Балан были тренерами на проекте канала "1+1" "Голос країни" в девятом и 10-м сезонах. В суперфинале 10-го сезона артисты презентовали дуэтную песню "Помнишь". Зрители шоу предполагали, что Балан и Тина Кароль состоят в романтических отношениях.

По информации издания Viva!, избранницей Балана является студентка Харьковского национального университета имени Каразина. В интервью изданию в феврале 2020 года она назвала отношения Балана и Тины Кароль пиаром.

В декабре того же года Балан ушел от ответа на вопрос ведущей "Світського життя" на "1+1" Кати Осадчей о его отношениях с Тиной Кароль.

В 2008 году Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. 18 ноября 2008 года Кароль и Огир стали родителями – у пары родился сын Вениамин.

Супруги прожили в браке пять лет – Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.

В настоящее время певица не афиширует подробности личной жизни.