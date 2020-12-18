"Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
Молдавский певец Дан Балан 18 декабря на своем канале в YouTube презентовал композицию "Дышат о любви", которую спел в дуэте со своей экс-подопечной по проекту "Голос країни 10" на "1+1" певицей Indi (Индирой Эдильбаевой). В живом исполнении композиция впервые прозвучала 29 ноября в прямом эфире суперфинала шоу "Танцы со звездами" на "1+1".
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