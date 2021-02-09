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09 февраля, 2021
 
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"Человек, переживший такую драму, может чувствовать мир особенно уязвимо". Телеканал "Украина" прокомментировал высказывание Поляковой о Тине Кароль

На официальной Instagram-странице шоу "Маска", которое выходит на канале "Украина", высказывание звездного детектива проекта, певицы Оли Поляковой, адресованное коллеге Тине Кароль, названо "досадным недоразумением".

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Тина Кароль овдовела в 2013 году
Тина Кароль овдовела в 2013 году
Фото: tina_karol / Instagram

9 февраля на официальной Instagram-странице шоу "Маска", которое выходит на канале "Украина", опубликовано заявление, в котором руководство проекта выразило сожаление тем, что высказывание звездного детектива передачи, певицы Оли Поляковой, назвавшей свою коллегу, артистку Тину Кароль "плакальщицей на похоронах", было воспринято последней как личное оскорбление.

"Уважаемая Тина, обидно, что фраза звездного детектива шоу "Маска" была воспринята вами и вашими поклонниками как личное оскорбление. Но человек, переживший такую жизненную драму как вы, может чувствовать мир особенно тонко и уязвимо. Мы сожалеем об этом досадном недоразумении. Канал "Украина" ценит ваш талант, мы всегда рады видеть вас на сцене наших концертов и шоу", – говорится в публикации.

Тина Кароль пока не отреагировала на это заявление. 

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer и будет состоять из 12 эпизодов, говорится на сайте канала.

Участниками проекта стали украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики и певцы, имена которых предстоит разгадать звездным детективам. Ими, кроме Поляковой, стали певица Настя Каменских, артист Dzidzio и Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки. Певец Олег Винник присоединился к судьям после первого эпизода, появившись сперва в образе Буйвола. 

Премьера шоу состоялась 16 января. 7 февраля в эфире шоу "Маска" на канале "Украина" Полякова, пытаясь отгадать, кто скрывается за образом участницы в костюме Розы, назвала Тину Кароль, овдовевшую в 2013 году, "плакальщицей на похоронах"

После выхода программы в эфир Полякова обратилась к Тине Кароль с извинениями.

"Это касается только творчества и песен Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень печальный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии", – подчеркнула певица. 

В ответ Тина Кароль заявила, что всю жизнь будет плакать о своем покойном муже, продюсере Евгении Огире.

Муж Кароль Евгений Огир скончался 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Супруги прожили в браке пять лет. 18 ноября 2008-го у них родился сын Вениамин. 

Теги: похороны, скандал, Тина Кароль, Оля Полякова, Евгений Огир, телеканал Украина, шоу Маска
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