"Думали, я остановлюсь и мне достаточно? Нет!" Тина Кароль презентовала "Скандал". Видео
Украинская певица Тина Кароль 12 февраля на своем YouTube-канале презентовала видео на песню "Скандал". "Начнем со "Скандала"? Освободимся от собственных преград? В этой песне я осталась женственной в чувствах, но стала хладнокровной в своих выводах", – прокомментировала артистка премьеру трека на своей странице в Instagram. В эфире "1+1" 12 февраля Тина Кароль заявила, что композиция является новым витком в ее карьере. "Думали, я остановлюсь и мне достаточно? Нет! Хочу, чтобы эта песня стала женским манифестом", – сообщила певица. По ее словам, в клипе она предстала в необычном образе. "Я много тренировалась, чтобы быть такой супервумен. Я похудела на шесть килограммов", – призналась она. Тина Кароль подчеркнула, что "Скандал" войдет в ее будущий альбом.
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