Бульвар Шоубиз
 
12 февраля, 2021
 
Новости

"Думали, я остановлюсь и мне достаточно? Нет!" Тина Кароль презентовала "Скандал". Видео

Украинская певица Тина Кароль 12 февраля на своем YouTube-канале презентовала видео на песню "Скандал". "Начнем со "Скандала"? Освободимся от собственных преград? В этой песне я осталась женственной в чувствах, но стала хладнокровной в своих выводах", – прокомментировала артистка премьеру трека на своей странице в Instagram. В эфире "1+1" 12 февраля Тина Кароль заявила, что композиция является новым витком в ее карьере. "Думали, я остановлюсь и мне достаточно? Нет! Хочу, чтобы эта песня стала женским манифестом", – сообщила певица. По ее словам, в клипе она предстала в необычном образе. "Я много тренировалась, чтобы быть такой супервумен. Я похудела на шесть килограммов", – призналась она. Тина Кароль подчеркнула, что "Скандал" войдет в ее будущий альбом.

 
|
Тина Кароль: Хочу, чтобы эта песня стала женским манифестом
Тина Кароль: Хочу, чтобы эта песня стала женским манифестом
Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

видео

Видео: Тіна Кароль / YouTube
Теги: видео, скандал, клип, Тина Кароль, видеоклип, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное
Наталия ДВАЛИ
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону
Дмитрий ГОРДОН
Что смогли выяснить эксперты ВОЗ о коронавирусе за несколько недель работы в Ухане. Главное
Что смогли выяснить эксперты ВОЗ о коронавирусе за несколько недель работы в Ухане. Главное
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Суд отказал отцу Спирс в праве быть ее единственным опекуном
Суд отказал отцу Спирс в праве быть ее единственным опекуном
"Гейша", "Стала очень похожа на маму!". Орбакайте примерила кимоно
"Гейша", "Стала очень похожа на маму!". Орбакайте примерила кимоно
  "Думали, я остановлюсь и мне достаточно? Нет!" Тина Кароль презентовала "Скандал". Видео
  "Думали, я остановлюсь и мне достаточно? Нет!" Тина Кароль презентовала "Скандал". Видео
"Лебедушка", "Ангел", "Божественная". Каменских надела платье с декольте до пупа
"Лебедушка", "Ангел", "Божественная". Каменских надела платье с декольте до пупа
Умерший обладатель 23 премий "Грэмми" Чик Кориа оставил предсмертное послание
Умерший обладатель 23 премий "Грэмми" Чик Кориа оставил предсмертное послание
"Настя прекрасно присматривает", "Какая-то трансформация". В сети обсуждают образ Потапа в джинсах и пиджаке с нагрудным платком
"Настя прекрасно присматривает", "Какая-то трансформация". В сети обсуждают образ Потапа в джинсах и пиджаке с нагрудным платком
Церемония вручения премии "Оскар" будет проводиться в нескольких местах
Церемония вручения премии "Оскар" будет проводиться в нескольких местах
  "Привет, Йулия. Моя камера забита фотографиями котов. Что происходит?" Жена Навального получила от мужа письмо. Фото
  "Привет, Йулия. Моя камера забита фотографиями котов. Что происходит?" Жена Навального получила от мужа письмо. Фото
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"У меня все, что нужно, осталось, ничего не "потравили". Мика Ньютон, поборовшая рак яичников, рассказала, может ли стать матерью
"У меня все, что нужно, осталось, ничего не "потравили". Мика Ньютон, поборовшая рак яичников, рассказала, может ли стать матерью
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Не ожидала". Камалия отреагировала на слова Поляковой, назвавшей ее в эфире шоу "Маска" "здоровой и сисястой"
"Не ожидала". Камалия отреагировала на слова Поляковой, назвавшей ее в эфире шоу "Маска" "здоровой и сисястой"
Принцесса Евгения обнародовала первое семейное фото с новорожденным сыном
Принцесса Евгения обнародовала первое семейное фото с новорожденным сыном
Остапчук: Мне только на руку то, что многие из моего окружения пошли в политику
Остапчук: Мне только на руку то, что многие из моего окружения пошли в политику
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
Онопка: Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным
Онопка: Мне мужчина нужен, если он изначально будет моим отцом, а потом всем остальным
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS