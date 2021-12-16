"Константин, извините". Брежневу сняли в объятиях известного шоумена

В ролике они сперва энергично танцуют под трек Брежневой, а затем, обнявшись, начинают кружится в медленном танце. В конце ролика артистка прикладывает указательный палец к своим губам.
"Константин, извините", – подписал видео ведущий, обращаясь к супругу певицы, продюсеру Константину Медадзе.
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Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из группы в 2003 году начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.
Демин часто делится в сети совместными фото или видео со знаменитостями, которые приходят к нему на эфир.