  Козловский заявил, что больше не общается с замалчивающей российскую агрессию экс-участницей "НеАнгелов" Викой

По словам Козловского, поводом для прекращения дружеских отношений стало то, что сразу после начала войны артистка не сделала однозначного высказывания относительно российской агрессии.

"Я с ней не держу связь, потому что иметь посредственную позицию нельзя. Надо изложить свою позицию. И о своем недовольстве я мог написать в комментариях. Некоторые обижались. Среди обиженных, как мне известно, была и Вика", – сказал Козловский.

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Видео: :ЖВЛ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)