  Козловский заявил, что больше не общается с замалчивающей российскую агрессию экс-участницей "НеАнгелов" Викой

По словам Козловского, поводом для прекращения дружеских отношений стало то, что сразу после начала войны артистка не сделала однозначного высказывания относительно российской агрессии.
"Я с ней не держу связь, потому что иметь посредственную позицию нельзя. Надо изложить свою позицию. И о своем недовольстве я мог написать в комментариях. Некоторые обижались. Среди обиженных, как мне известно, была и Вика", – сказал Козловский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Певица Вика, по словам ее бывшей коллеги из "НеАнгелов" Славы Каминской, во время войны вместе с семьей уехала в Польшу. Сама Каминская, несмотря на публичный конфликт с Викой после распада группы, заявила, что помирилась с ней перед отъездом.
3 марта, в своем последнем на данный момент посте в Instagram, певица Вика заявила, что молчит о своем отношении к российской агрессии, потому что ей не до публичности. "Моих коллег беспокоит моя политическая позиция. Беспокоит даже сильнее, чем я могла бы представить. Я за Украину! Я против войны! Я против геноцида моей нации! Мне решать, когда говорить", – написала она тогда.