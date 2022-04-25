"Вместе шагаем к новым победам!" Зеленский поздравил Макрона с победой на выборах

"Поздравляю президента Франции и настоящего друга Украины Эммануэля Макрона с победой на выборах. Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! В сильную и объединенную Европу!" – написал Зеленский в Twitter.

Вітаю Президента * та справжнього друга * @EmmanuelMacron з перемогою на виборах. Бажаю Еммануелю Макрону нових успіхів на благо французького народу. Ціную підтримку Франції і переконаний: ми крокуємо разом до нових спільних перемог! До сильної та об'єднаної Європи! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022

Как сообщило МВД Франции, по результатам подсчета 100% голосов Макрон побеждает во втором туре выборов с результатом 58,5% голосов. Его соперница, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, набрала 41,45%.

Вечером 24 апреля, когда стали известны результаты экзит-поллов, Ле Пен признала поражение на выборах. Она заявила, что в рамках своей дальнейшей политической деятельности начинает "великую битву" на выборах в законодательные органы страны.