Зеленский о непризнании Макроном геноцида в Украине: Понять, что такое убийство 300 детей, можно только тогда, когда убили твоего ребенка

"Я не живу эмоциями или обидами. Я думаю, что многие лидеры в мире, чтобы все понять и оценить, должны быть здесь, на месте. Так же и угрозу Российской Федерации можно было оценить только тогда, когда она постучалась бы в двери европейских государств. Я констатирую: до конца понять, что такое убийство 300 детей, можно только тогда, когда убили твоего ребенка. Я не желаю этого ни Франции, ни Германии, ни Польше, ни какой-либо другой стране", – сказал Зеленский.
Президент добавил, что Украина считает уничтожение своих городов и их жителей геноцидом, и пригласил Макрона, чтобы он тоже убедился в этом.
"Я не знаю, формулировал ли это Эммануэль юридически – геноцид это или нет геноцид. Я очень верю, что он поймет, что это геноцид, когда приедет сюда. Я его приглашаю. Как и каждого лидера", – отметил Зеленский.
По его мнению, на фоне войны Макрону придется выбирать между бизнесом с РФ и борьбой за свободу и права людей.
"Многие представители крупного бизнеса во Франции были ориентированы на отношения, на бизнес и деньги с РФ. Мы понимаем, что во Франции много элит РФ. Многие отдыхают, любят Ниццу, Канны, яхты, виллы. Все понимают влияние российских денег, олигархов и бизнеса на Францию. Но президент Макрон и Франция – так случилось, это война – должны выбирать между бизнесом, деньгами и борьбой за свободу, за права людей, за жизнь", – подчеркнул президент.
В интервью телеканалу France 2, которое вышло 13 апреля, Макрон отказался называть действия России в Украине геноцидом, назвав украинский и российский народы "братскими".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, Зеленский говорил еще 27 февраля.
4 апреля, в ходе поездки в Бучу, он сказал, что Украине известно о тысячах мирных граждан, замученных российскими оккупантами, и называл массовые убийства народа Украины геноцидом.
После того как стало известно о зверствах россиян против мирного населения в Киевской области, в частности в Буче, президент Польши Анджей Дуда подчеркнул: "Сложно отрицать, что РФ совершает геноцид в Украине. То, что гибнут мирные жители Украины, четко показывает, какова цель российского вторжения. Цель этого вторжения – ликвидация украинской нации".
Президент США Джо Байден впервые назвал войну РФ против Украины геноцидом 12 апреля.