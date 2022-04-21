ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о непризнании Макроном геноцида в Украине: Понять, что такое убийство 300 детей, можно только тогда, когда убили твоего ребенка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Я не живу эмоциями или обидами. Я думаю, что многие лидеры в мире, чтобы все понять и оценить, должны быть здесь, на месте
Зеленский: Я не живу эмоциями или обидами. Я думаю, что многие лидеры в мире, чтобы все понять и оценить, должны быть здесь, на месте
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV, опубликованном 21 апреля в официальном Telegram-канале Офиса президента, ответил на вопрос, обижается ли он на президента Франции Эммануэля Макрона за то, что тот не признал войну РФ в Украине геноцидом.

"Я не живу эмоциями или обидами. Я думаю, что многие лидеры в мире, чтобы все понять и оценить, должны быть здесь, на месте. Так же и угрозу Российской Федерации можно было оценить только тогда, когда она постучалась бы в двери европейских государств. Я констатирую: до конца понять, что такое убийство 300 детей, можно только тогда, когда убили твоего ребенка. Я не желаю этого ни Франции, ни Германии, ни Польше, ни какой-либо другой стране", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина считает уничтожение своих городов и их жителей геноцидом, и пригласил Макрона, чтобы он тоже убедился в этом.

"Я не знаю, формулировал ли это Эммануэль юридически – геноцид это или нет геноцид. Я очень верю, что он поймет, что это геноцид, когда приедет сюда. Я его приглашаю. Как и каждого лидера", – отметил Зеленский. 

По его мнению, на фоне войны Макрону придется выбирать между бизнесом с РФ и борьбой за свободу и права людей.

"Многие представители крупного бизнеса во Франции были ориентированы на отношения, на бизнес и деньги с РФ. Мы понимаем, что во Франции много элит РФ. Многие отдыхают, любят Ниццу, Канны, яхты, виллы. Все понимают влияние российских денег, олигархов и бизнеса на Францию. Но президент Макрон и Франция – так случилось, это война – должны выбирать между бизнесом, деньгами и борьбой за свободу, за права людей, за жизнь", – подчеркнул президент.

В интервью телеканалу France 2, которое вышло 13 апреля, Макрон отказался называть действия России в Украине геноцидом, назвав украинский и российский народы "братскими".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, Зеленский говорил еще 27 февраля.

4 апреля, в ходе поездки в Бучу, он сказал, что Украине известно о тысячах мирных граждан, замученных российскими оккупантами, и называл массовые убийства народа Украины геноцидом.

После того как стало известно о зверствах россиян против мирного населения в Киевской области, в частности в Буче, президент Польши Анджей Дуда подчеркнул: "Сложно отрицать, что РФ совершает геноцид в Украине. То, что гибнут мирные жители Украины, четко показывает, какова цель российского вторжения. Цель этого вторжения – ликвидация украинской нации".

Президент США Джо Байден впервые назвал войну РФ против Украины геноцидом 12 апреля.

Теги: Россия, Украина, Франция, убийство, война, бизнес, оккупация, геноцид, деньги, дети, Владимир Зеленский, олигархи, война России против Украины, украинец, президент, Эммануэль Макрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Не больше трех в одни руки. Производитель Барби в день рождения Елизаветы II презентовал лимитированную серию кукол в ее честь. Фото
Не больше трех в одни руки. Производитель Барби в день рождения Елизаветы II презентовал лимитированную серию кукол в ее честь. Фото
"Вернулся, слава богу". Мендель показала селфи с женихом, который служил на передовой
"Вернулся, слава богу". Мендель показала селфи с женихом, который служил на передовой
"Нам так повезло". Бекхэм обратился к 96-летней Елизавете II по случаю ее дня рождения
"Нам так повезло". Бекхэм обратился к 96-летней Елизавете II по случаю ее дня рождения
"Неуважаемые, вы недостойны быть гражданами Украины". Осадчая обратилась к Повалий, Лорак, Седоковой и другим звездам, замалчивающим войну
"Неуважаемые, вы недостойны быть гражданами Украины". Осадчая обратилась к Повалий, Лорак, Седоковой и другим звездам, замалчивающим войну
"Пожалуйста, помогите!" Могилевская обратилась к лидерам европейских стран от имени полка "Азов", защищающего Мариуполь
"Пожалуйста, помогите!" Могилевская обратилась к лидерам европейских стран от имени полка "Азов", защищающего Мариуполь
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"
  "В России считают раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
  "В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки
"Никто не ожидал, что она станет королевой". В сети показали фото 96-летней Елизаветы II, на котором она запечатлена в двухлетнем возрасте
"Никто не ожидал, что она станет королевой". В сети показали фото 96-летней Елизаветы II, на котором она запечатлена в двухлетнем возрасте
"И поэтому мы победим". Коля Серга в стихотворении рассказал, почему Украина одержит победу в войне
"И поэтому мы победим". Коля Серга в стихотворении рассказал, почему Украина одержит победу в войне
  "Русские готовы порвать зубами за право умереть рабами". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский в новом клипе сжег символ Z. Видео
  "Русские готовы порвать зубами за право умереть рабами". Фронтмен "Ногу свело!" Покровский в новом клипе сжег символ Z. Видео
"Ничего нового". Макаревич рассказал о запрете концертов "Машины времени" в России
"Ничего нового". Макаревич рассказал о запрете концертов "Машины времени" в России
Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром
Цимбалюк: Тодоренко – это дно. Сабуров выставил себя дураком перед всем миром
"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"
"Песня легла на душу". Ребрик с дочерьми спела "Ой, у лузі червона калина"
  "Посвящается нашим храбрых украинским друзьям". Florence and the Machine выпустили клип, снятый в Киеве. Видео
  "Посвящается нашим храбрых украинским друзьям". Florence and the Machine выпустили клип, снятый в Киеве. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (170021)
2
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (78558)
3
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (60059)
4
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей (38792)
5
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (38598)
6
Российский писатель Быков: При Путине мне осталось жить полгода (27566)
7
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (27315)
8
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности (24561)
 
 
 
 