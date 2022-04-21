Зеленский о непризнании Макроном геноцида в Украине: Понять, что такое убийство 300 детей, можно только тогда, когда убили твоего ребенка

Зеленский: Я не живу эмоциями или обидами. Я думаю, что многие лидеры в мире, чтобы все понять и оценить, должны быть здесь, на месте Фото: ЕРА

"Я не живу эмоциями или обидами. Я думаю, что многие лидеры в мире, чтобы все понять и оценить, должны быть здесь, на месте. Так же и угрозу Российской Федерации можно было оценить только тогда, когда она постучалась бы в двери европейских государств. Я констатирую: до конца понять, что такое убийство 300 детей, можно только тогда, когда убили твоего ребенка. Я не желаю этого ни Франции, ни Германии, ни Польше, ни какой-либо другой стране", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина считает уничтожение своих городов и их жителей геноцидом, и пригласил Макрона, чтобы он тоже убедился в этом.

"Я не знаю, формулировал ли это Эммануэль юридически – геноцид это или нет геноцид. Я очень верю, что он поймет, что это геноцид, когда приедет сюда. Я его приглашаю. Как и каждого лидера", – отметил Зеленский.

По его мнению, на фоне войны Макрону придется выбирать между бизнесом с РФ и борьбой за свободу и права людей.

"Многие представители крупного бизнеса во Франции были ориентированы на отношения, на бизнес и деньги с РФ. Мы понимаем, что во Франции много элит РФ. Многие отдыхают, любят Ниццу, Канны, яхты, виллы. Все понимают влияние российских денег, олигархов и бизнеса на Францию. Но президент Макрон и Франция – так случилось, это война – должны выбирать между бизнесом, деньгами и борьбой за свободу, за права людей, за жизнь", – подчеркнул президент.

В интервью телеканалу France 2, которое вышло 13 апреля, Макрон отказался называть действия России в Украине геноцидом, назвав украинский и российский народы "братскими".

Война России против Украины. Главное (обновляется)