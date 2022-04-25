Макрон по результатам подсчета 100% голосов выиграл президентские выборы

По результатам подсчета всех бюллетеней Макрон во втором туре выборов получил 58,5% голосов, а его соперница, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, – 41,45%.
Канал BFMTV отметил, что это "исторический результат" для крайне правых во Франции.
Вечером 24 апреля, когда стали известны результаты экзит-поллов, Ле Пен признала поражение на выборах. Она заявила, что в рамках своей дальнейшей политической деятельности начинает "великую битву" на выборах в законодательные органы страны.
В первом туре выборов президента Франции, который состоялся 10 апреля, участвовали 12 кандидатов. Макрон получил поддержку почти 28% избирателей, Ле Пен – более 23%.
На выборах президента Франции в 2017 году Макрон победил с результатом в 65,5%, у Ле Пен было 34%.