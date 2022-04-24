Ле Пен признала свое поражение Макрону на выборах президента Франции и объявила о новых планах

Ле Пен объявила о "битве" на парламентских выборах Фото: ЕРА

Свой результат на выборах – поддержку во втором туре на уровне порядка 41–42% – Ле Пен назвала "блестящей победой" и выразила надежду, что идеи ее политической силы однажды "достигнут новых высот" во втором туре выборов президента Франции.

Ле Пен заявила, что в рамках своей дальнейшей политической деятельности начинает "великую битву" на выборах в законодательные органы страны.

Во втором туре выборов, согласно данным экзит-полла, проведенного Ipsos, Макрона поддержали 58,2% опрошенных.