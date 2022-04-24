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Ле Пен признала свое поражение Макрону на выборах президента Франции и объявила о новых планах

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Ле Пен объявила о "битве" на парламентских выборах
Ле Пен объявила о "битве" на парламентских выборах
Фото: ЕРА

Во Франции лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая в 2022 году баллотировалась в президенты страны, признала поражение нынешнему главе государства Эммануэлю Макрона во втором туре выборов, который состоялся 24 апреля. Об этом сообщает Le Parisien.

Свой результат на выборах – поддержку во втором туре на уровне порядка 41–42% – Ле Пен назвала "блестящей победой" и выразила надежду, что идеи ее политической силы однажды "достигнут новых высот" во втором туре выборов президента Франции.

Ле Пен заявила, что в рамках своей дальнейшей политической деятельности начинает "великую битву" на выборах в законодательные органы страны.

Во втором туре выборов, согласно данным экзит-полла, проведенного Ipsos, Макрона поддержали 58,2% опрошенных.

Контекст:

В первом туре выборов президента Франции, который состоялся 10 апреля, участвовали 12 кандидатов. Макрон получил поддержку почти 28% избирателей, Ле Пен – более 23%.

На выборах президента Франции в 2017 году Макрон победил с результатом в 65,5%, у Ле Пен было 34%.

Теги: Франция, выборы, Марин Ле Пен, Национальный фронт, президент, партия
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