В Мариуполе оккупанты заселяют неизвестных людей в чужие дома – горсовет

"Отбирают – отдают другим. В дома мариупольцев заселяют неизвестных людей. Об этом сообщила жительница мариупольского поселка Старый Крым. В дома владельцев, выехавших с оккупированной территории, заселяют неизвестных. Такое разрешение выдает так называемый поселковый совет, работающий под флагом так называемой "ДНР", – сказано в сообщении.

Горсовет процитировал рассказ сайту MRPL.сity жительницы, которая узнала, что на ее жилплощади живут люди.

"Надеялась, что это сестра из 23-го микрорайона. Но сегодня мне сообщили, что поселковый совет дал разрешение определенным людям. Я не могу вообразить, что такое может быть в цивилизационном мире. Больно осознавать, что это происходит в нашем родном городе", – сказала женщина.

В мэрии Мариуполя подчеркнули, что "это не единичный случай, когда рашисты заселяют в чужие дома и квартиры тех людей, кого сами же оставили без крыши над головой".

"Более того, когда приезжают владельцы за своими вещами, новые жильцы могут их не отдать. Это свидетельствует о том, что на оккупированной территории царит тотальное самоуправство и беззаконие", – говорится в заявлении.

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