В Мариуполе оккупанты заселяют неизвестных людей в чужие дома – горсовет

"Отбирают – отдают другим. В дома мариупольцев заселяют неизвестных людей. Об этом сообщила жительница мариупольского поселка Старый Крым. В дома владельцев, выехавших с оккупированной территории, заселяют неизвестных. Такое разрешение выдает так называемый поселковый совет, работающий под флагом так называемой "ДНР", – сказано в сообщении.
Горсовет процитировал рассказ сайту MRPL.сity жительницы, которая узнала, что на ее жилплощади живут люди.
"Надеялась, что это сестра из 23-го микрорайона. Но сегодня мне сообщили, что поселковый совет дал разрешение определенным людям. Я не могу вообразить, что такое может быть в цивилизационном мире. Больно осознавать, что это происходит в нашем родном городе", – сказала женщина.
В мэрии Мариуполя подчеркнули, что "это не единичный случай, когда рашисты заселяют в чужие дома и квартиры тех людей, кого сами же оставили без крыши над головой".
"Более того, когда приезжают владельцы за своими вещами, новые жильцы могут их не отдать. Это свидетельствует о том, что на оккупированной территории царит тотальное самоуправство и беззаконие", – говорится в заявлении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".