В Мариуполе погибла перспективная тяжелоатлетка, чемпионка Украины. Ей было 14 лет

Вместе со спортсменкой погибла и ее мать Фото: Міністерство молоді та спорту України / Facebook

Перегудова была перспективной спортсменкой, подчеркнули в министерстве.

"В своем возрасте девочка уже входила в состав спортсменов-кандидатов сборной команды Украины, была воспитанницей областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике и ученицей Донецкого областного специализированного профессионального колледжа спортивного профиля имени Сергея Бубки", – говорится в сообщении.

В 2021 году она завоевала золото на чемпионате Украины по тяжелой атлетике среди девушек U17, как пишет "Обозреватель", в весовой категории до 40 кг.

"Алина завоевывала золотые награды на национальном чемпионате и мечтала и дальше добывать первенство на международных стартах… Пока "русский мир" не ворвался в ее дом вражеским снарядом. С сожалением пишем об утрате и выражаем самые искренние соболезнования всем, кто знал этих прекрасных людей. Никогда не простим оккупантам геноцид украинского народа, его цвета нации", – подчеркнули в министерстве.