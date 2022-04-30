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В Мариуполе погибла перспективная тяжелоатлетка, чемпионка Украины. Ей было 14 лет

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Вместе со спортсменкой погибла и ее мать
Вместе со спортсменкой погибла и ее мать
Фото: Міністерство молоді та спорту України / Facebook

Российские оккупанты в Мариуполе Донецкой области убили 14-летнюю тяжелоатлетку Алину Перегудову. Об этом сообщили горсовет Мариуполя и Министерство молодежи и спорта Украины.

Перегудова была перспективной спортсменкой, подчеркнули в министерстве. 

"В своем возрасте девочка уже входила в состав спортсменов-кандидатов сборной команды Украины, была воспитанницей областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике и ученицей Донецкого областного специализированного профессионального колледжа спортивного профиля имени Сергея Бубки", – говорится в сообщении. 

В 2021 году она завоевала золото на чемпионате Украины по тяжелой атлетике среди девушек U17, как пишет "Обозреватель", в весовой категории до 40 кг. 

"Алина завоевывала золотые награды на национальном чемпионате и мечтала и дальше добывать первенство на международных стартах… Пока "русский мир" не ворвался в ее дом вражеским снарядом. С сожалением пишем об утрате и выражаем самые искренние соболезнования всем, кто знал этих прекрасных людей. Никогда не простим оккупантам геноцид украинского народа, его цвета нации", – подчеркнули в министерстве. 

https://www.facebook.com/minmolodsport/posts/301653008803665

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, Министерство молодежи и спорта, спортсмены, погибшие, русский мир, девочка, российские оккупанты
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