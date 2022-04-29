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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия хочет превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную, Краматорск, Славянск, Марьинку и другие города Донбасса – Зеленский

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Зеленский: Постоянные бомбардировки, удары по инфраструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что Россия хочет сделать безлюдной территорию Донбасса
Зеленский: Постоянные бомбардировки, удары по инфраструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что Россия хочет сделать безлюдной территорию Донбасса
Фото: president.gov.ua

Российские оккупационные войска делают все, чтобы уничтожить любую жизнь на территории Донбасса. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем обращении 29 апреля, его цитирует сайт Офиса президента.

Глава государства, рассказывая о ситуации на фронте, отметил, что "мы бьем оккупантов по всем направлениям, где они пытаются наступать".

Зеленский рассказал, что в Харьковской области "жесткая ситуация", но у военных и разведчиков "есть важные тактические успехи". Деталей об этих успехах он не сообщал.  

"На Донбассе оккупанты делают все, чтобы уничтожить любую жизнь на этой территории. Постоянные жестокие бомбардировки, постоянные российские удары по инфраструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что Россия хочет сделать эту территорию безлюдной. Поэтому защита нашей земли, защита наших людей – это буквально борьба за жизнь. Для Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Краматорска, Славянска, Марьинки и всех других городов и общин Донбасса, которые российские войска хотят превратить в руины, в этой войне решается все. Только если Украина выстоит, они будут жить. Если же российским захватчикам удастся реализовать их планы хотя бы частично, то у них хватит артиллерии и авиации, чтобы разрушить до камней весь наш Донбасс. Как они уже поступили с Мариуполем", – добавил Зеленский. 

Он сказал, что в Мариуполе – городе, который был одним из наиболее развитых в регионе, – сейчас "просто российский концлагерь среди руин".

"И порядки оккупантов в той части Мариуполя, которую они, к сожалению, пока контролируют, несущественно отличаются от того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы. Но российским военным удается быть даже более циничными, чем нацистам 80 лет назад. Тогдашние захватчики хотя бы не рассказывали, что мариупольцы и защитники города сами себя обстреливали и убивали", – подчеркнул президент Украины. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Война на Донбассе продолжается с 2014 года. 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на Украину. 

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. Сейчас, по данным Генштаба, РФ продолжает попытки захватить украинскую территорию в пределах Донецкой и Луганской областей, а также удержать сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Славянск, Донбасс, Мариуполь, Краматорск, Северодонецк, Харьковская область, Лисичанск, Марьинка, Попасная, концлагерь, наступление, война России против Украины, война на Донбассе
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