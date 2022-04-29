Россия хочет превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную, Краматорск, Славянск, Марьинку и другие города Донбасса – Зеленский

Зеленский: Постоянные бомбардировки, удары по инфраструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что Россия хочет сделать безлюдной территорию Донбасса Фото: president.gov.ua

Глава государства, рассказывая о ситуации на фронте, отметил, что "мы бьем оккупантов по всем направлениям, где они пытаются наступать".

Зеленский рассказал, что в Харьковской области "жесткая ситуация", но у военных и разведчиков "есть важные тактические успехи". Деталей об этих успехах он не сообщал.

"На Донбассе оккупанты делают все, чтобы уничтожить любую жизнь на этой территории. Постоянные жестокие бомбардировки, постоянные российские удары по инфраструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что Россия хочет сделать эту территорию безлюдной. Поэтому защита нашей земли, защита наших людей – это буквально борьба за жизнь. Для Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Краматорска, Славянска, Марьинки и всех других городов и общин Донбасса, которые российские войска хотят превратить в руины, в этой войне решается все. Только если Украина выстоит, они будут жить. Если же российским захватчикам удастся реализовать их планы хотя бы частично, то у них хватит артиллерии и авиации, чтобы разрушить до камней весь наш Донбасс. Как они уже поступили с Мариуполем", – добавил Зеленский.

Он сказал, что в Мариуполе – городе, который был одним из наиболее развитых в регионе, – сейчас "просто российский концлагерь среди руин".

"И порядки оккупантов в той части Мариуполя, которую они, к сожалению, пока контролируют, несущественно отличаются от того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы. Но российским военным удается быть даже более циничными, чем нацистам 80 лет назад. Тогдашние захватчики хотя бы не рассказывали, что мариупольцы и защитники города сами себя обстреливали и убивали", – подчеркнул президент Украины.

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