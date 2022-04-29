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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Макфол: От этой войны не выиграл никто в России – ни силовики, ни Путин, ни КГБшники, ни олигархи, ни бабушки в Сибири

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Макфол о Путине: Я слушаю, что он говорит, слушаю их пропаганду и вижу, что они изменили свои цели в своих декларациях
Макфол о Путине: Я слушаю, что он говорит, слушаю их пропаганду и вижу, что они изменили свои цели в своих декларациях
Фото: Rod Searcey / michaelmcfaul.com

Президент России Владимир Путин не достиг никаких целей, которые ставил перед началом масштабного вторжения в Украину, и перечеркнул все достижения своей страны в экономике, считает бывший посол США в РФ, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол.

Об этом он сказал 29 апреля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Макфол предложил вспомнить, что говорил Путин два месяца назад, чего он, по собственным словам, хотел достичь, и обратил внимание, что российский лидер не достиг ни одной из этих целей. 

"Я слушаю, что он говорит, слушаю их пропаганду и вижу, что они изменили свои цели в своих декларациях. Они уже говорят о военной операции по защите Донбасса. А это уже отличается, это совершенно отличается от того, с чего он начинал два месяца назад", – подчеркнул дипломат. 

Макфол считает, что Путин "уже проиграл ту войну, которую он сам начал 24 февраля".

"Он даже не считает Украину государством. Вы для него просто россияне с украинским акцентом. И он стремится вернуть Украину в российскую империю. Это уже провалилось у него", – сказал он.

По мнению дипломата, Путин своей войной также перечеркнул те достижения, которых добились его правительства за прошедшие годы в экономической сфере.

"Я не вижу ни одного человека в России, который мог бы выиграть от этого. Ни силовики, ни Путин, ни кгбшники, ни олигархи, ни люди среднего класса, ни горожане из больших городов, ни бабушки из Сибири, которые смотрят телевизор и думают, что Путин делает для них что-то хорошее – все они проиграли", – подчеркнул Макфол. .

Контекст:

Путин объявил о вторжении в Украину ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным украинских и западных спецслужб, РФ рассчитывала на блицкриг, однако полномасштабная война в Украине длится 65-й день. Украина получает военную и финансовую помощь от западных партнеров.

В конце марта в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях"

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины.

Целями России в ходе второго этапа полномасштабного вторжения в Украину является "установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной", заявил 22 апреля  исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев

Теги: Владимир Путин, экономика, Донбасс, война России против Украины, Майкл Макфол, Киевский форум по безопасности
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