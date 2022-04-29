Макфол: От этой войны не выиграл никто в России – ни силовики, ни Путин, ни КГБшники, ни олигархи, ни бабушки в Сибири

Макфол о Путине: Я слушаю, что он говорит, слушаю их пропаганду и вижу, что они изменили свои цели в своих декларациях Фото: Rod Searcey / michaelmcfaul.com

Об этом он сказал 29 апреля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Макфол предложил вспомнить, что говорил Путин два месяца назад, чего он, по собственным словам, хотел достичь, и обратил внимание, что российский лидер не достиг ни одной из этих целей.

"Я слушаю, что он говорит, слушаю их пропаганду и вижу, что они изменили свои цели в своих декларациях. Они уже говорят о военной операции по защите Донбасса. А это уже отличается, это совершенно отличается от того, с чего он начинал два месяца назад", – подчеркнул дипломат.

Макфол считает, что Путин "уже проиграл ту войну, которую он сам начал 24 февраля".

"Он даже не считает Украину государством. Вы для него просто россияне с украинским акцентом. И он стремится вернуть Украину в российскую империю. Это уже провалилось у него", – сказал он.

По мнению дипломата, Путин своей войной также перечеркнул те достижения, которых добились его правительства за прошедшие годы в экономической сфере.

"Я не вижу ни одного человека в России, который мог бы выиграть от этого. Ни силовики, ни Путин, ни кгбшники, ни олигархи, ни люди среднего класса, ни горожане из больших городов, ни бабушки из Сибири, которые смотрят телевизор и думают, что Путин делает для них что-то хорошее – все они проиграли", – подчеркнул Макфол. .