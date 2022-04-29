"Мало было войн, которые заканчивались через несколько недель или месяцев". Арахамия заявил, что власти готовятся к разным сценариям длительности войны

"Конечно, все мы, украинцы, хотим победить в ближайшее время и не хотим сейчас даже думать о длительном сценарии, который годами может длиться. К сожалению, мировой опыт показывает, что мало было войн, которые заканчивались через несколько недель или месяцев", – сказал Арахамия.

По его словам, государство должно учитывать все временные варианты окончания войны и адаптировать деятельность с учетом разных сценариев.

"Институт стратегических исследований сейчас работает над разработкой всех сценариев по продолжительности войны, готовятся соответствующие планы их адаптации под разные сценарии. То есть мы должны учитывать те риски и те сценарии, которые могут быть", – сказал глава фракции.

Он подчеркнул, что это не отменяет веру в победу ВСУ и возможность выгнать врага из Украины в ближайшее время.