"Мало было войн, которые заканчивались через несколько недель или месяцев". Арахамия заявил, что власти готовятся к разным сценариям длительности войны

"Конечно, все мы, украинцы, хотим победить в ближайшее время и не хотим сейчас даже думать о длительном сценарии, который годами может длиться. К сожалению, мировой опыт показывает, что мало было войн, которые заканчивались через несколько недель или месяцев", – сказал Арахамия.
По его словам, государство должно учитывать все временные варианты окончания войны и адаптировать деятельность с учетом разных сценариев.
"Институт стратегических исследований сейчас работает над разработкой всех сценариев по продолжительности войны, готовятся соответствующие планы их адаптации под разные сценарии. То есть мы должны учитывать те риски и те сценарии, которые могут быть", – сказал глава фракции.
Он подчеркнул, что это не отменяет веру в победу ВСУ и возможность выгнать врага из Украины в ближайшее время.
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в середине марта прогнозировал, что война закончится в ближайшие недели. В случае еще одной попытки российского наступления, заявлял он, "фаза завершения конфликта может занять до конца апреля".
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что активная фаза войны в Украине закончится в мае. Он уточнил, что военные действия в Украине могут продолжаться и после этого, но "в более пассивном русле".
Замминистра обороны Украины Анна Маляр советовала украинцам готовиться к продолжительной войне и беречь силы, поскольку "чем масштабнее цель, тем больше усилий и времени уйдет на ее достижение".
Госсекретарь Энтони Блинкен сказал европейским союзникам, что по мнению США, война РФ против Украины может продлиться до конца 2022 года, сообщал CNN со ссылкой на источники.