Оккупанты пытаются полностью захватить Рубежное и Попасную, хотят продвинуться на Северодонецк – Генштаб ВСУ

"На слобожанском направлении вражеская группировка из состава 6-й общевойсковой армии береговых войск Балтийского и Северного флотов основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций в районе к северу и юго-востоку от города Харькова, пытается развернуть дополнительные артиллерийские подразделения", – говорится в сообщении.
На изюмском направлении, по данным ВСУ, основные усилия противник сосредотачивает на разведке и огневом поражении украинских войск.
"Для обеспечения дополнительной переброски войск на изюмском направлении оккупанты наводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец", – отметили в Генштабе.
По его данным, российские войска "пытаются вести наступление на лиманском, северодонецком и попаснянском направлениях".
"Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и предпринимает подготовительные мероприятия по продвижению на Северодонецк. Противник продолжает артиллерийские обстрелы наших войск", – объяснили в ВСУ.
Также зафиксирована переброска частей оккупантов с мариупольского направления, где продолжаются авиаудары и блокирование украинцев на "Азовстали", на кураховское направление.
"Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары с целью уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и нарушения системы логистического обеспечения наших войск. В целях уточнения положения подразделений сил обороны Украины враг проводил воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10". Продолжает терять эту разведывательную технику", – пишет Генштаб ВСУ.
Оккупанты "пытаются вести боевые действия с целью улучшения своего тактического положения" на южнобужском и бессарабском направлениях.
"Продолжает перегруппировку, наращивает систему огневого поражения, совершенствует инженерное оборудование позиций. В рамках наращивания системы материально-технического обеспечения войск оккупанты развернули сборочные пункты поврежденных машин и пункты ремонта и восстановления техники", – отметили украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.