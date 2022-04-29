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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются полностью захватить Рубежное и Попасную, хотят продвинуться на Северодонецк – Генштаб ВСУ

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Масштабная война в Украине продолжается более двух месяцев
Масштабная война в Украине продолжается более двух месяцев
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают попытки захватить украинскую территорию в пределах Донецкой и Луганской областей, а также удержать сухопутный коридор с оккупированным Крымом. Об этом 29 апреля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На слобожанском направлении вражеская группировка из состава 6-й общевойсковой армии береговых войск Балтийского и Северного флотов основные усилия сосредотачивает на удержании занимаемых позиций в районе к северу и юго-востоку от города Харькова, пытается развернуть дополнительные артиллерийские подразделения", – говорится в сообщении.

На изюмском направлении, по данным ВСУ, основные усилия противник сосредотачивает на разведке и огневом поражении украинских войск.

"Для обеспечения дополнительной переброски войск на изюмском направлении оккупанты наводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец", – отметили в Генштабе.

По его данным, российские войска "пытаются вести наступление на лиманском, северодонецком и попаснянском направлениях".

"Противник продолжает попытки установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная и предпринимает подготовительные мероприятия по продвижению на Северодонецк. Противник продолжает артиллерийские обстрелы наших войск", – объяснили в ВСУ.

Также зафиксирована переброска частей оккупантов с мариупольского направления, где продолжаются авиаудары и блокирование украинцев на "Азовстали", на кураховское направление.

"Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары с целью уничтожения объектов гражданской инфраструктуры и нарушения системы логистического обеспечения наших войск. В целях уточнения положения подразделений сил обороны Украины враг проводил воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10". Продолжает терять эту разведывательную технику", – пишет Генштаб ВСУ.

Оккупанты "пытаются вести боевые действия с целью улучшения своего тактического положения" на южнобужском и бессарабском направлениях.

"Продолжает перегруппировку, наращивает систему огневого поражения, совершенствует инженерное оборудование позиций. В рамках наращивания системы материально-технического обеспечения войск оккупанты развернули сборочные пункты поврежденных машин и пункты ремонта и восстановления техники", – отметили украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/305453321767753

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

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