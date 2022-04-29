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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси возле границы с Украиной проверяют системы ПВО и готовность авиации – Генштаб ВСУ

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Беларусь способствовала вторжению России в Украину
Беларусь способствовала вторжению России в Украину
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

С территории Беларуси могут наноситься удары по объектам на украинской территории. Об этом 29 апреля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по объектам нашего государства с территории Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Украинские военные отмечают, что "определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях".

"Отмечалось проведение проверки готовности авиационной составляющей дежурных сил и средств системы противовоздушной обороны Республики Беларусь", – рассказали в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/305453321767753

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, вторгшись в Украину по нескольким направлениям, российские оккупанты использовали в том числе территорию Беларуси.

В марте Генштаб ВСУ сообщал о признаках подготовки вооруженных сил Беларуси к прямому вторжению в Украину. По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования против Украины.

Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

В начале апреля российские войска были изгнаны из северных областей Украины, оккупанты вернулись в том числе на территорию Беларуси. Впоследствии РФ начала перебрасывать своих военных из Беларуси на российскую территорию для участия в захвате Донбасса.

Теги: Беларусь, война, Генштаб ВСУ, авиация, граница, агрессия, ПВО, вторжение, ВСУ, война России против Украины, проверки, войска
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