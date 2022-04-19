РФ планировала вторжение в Беларусь – ГУР Минобороны Украины

Об этом 19 апреля в Facebook сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, ссылаясь на полученные документы.

"После фальсификаций президентских выборов в Беларуси ВС РФ разработали план вторжения и подавления народных протестов. Оккупация Беларуси планировалась под предлогом предотвращения втягивания России "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе", – говорится в сообщении.

Так, одним из доказательств подготовки РФ к военной агрессии против Беларуси является "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1-й танковой армии в район выполнения задачи".

ГУР опубликовало секретный документ, который насчитывает 13 страниц, в Facebook.