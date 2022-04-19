РФ планировала вторжение в Беларусь – ГУР Минобороны Украины

Об этом 19 апреля в Facebook сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, ссылаясь на полученные документы.
"После фальсификаций президентских выборов в Беларуси ВС РФ разработали план вторжения и подавления народных протестов. Оккупация Беларуси планировалась под предлогом предотвращения втягивания России "в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе", – говорится в сообщении.
Так, одним из доказательств подготовки РФ к военной агрессии против Беларуси является "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1-й танковой армии в район выполнения задачи".
ГУР опубликовало секретный документ, который насчитывает 13 страниц, в Facebook.
Последние президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
После выборов в Беларуси проходили массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек).
По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 19 апреля 2022 года в Беларуси признаны политическими заключенными 1129 человек.
Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.