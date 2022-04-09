Тихановская: Лукашенко и Беларусь – это не одно и то же

"Сейчас для нас [белорусской оппозиции] задача номер один – помочь Украине победить и добиться вывода российских войск с нашей земли. То, что армия Беларуси не вошла в Украину, – заслуга антивоенного движения и белорусского общества, которое делало все, чтобы это не произошло. Напоминаю, это точно не заслуга Лукашенко, который всячески на тот момент пытался нас в войну втянуть. То, что российская армия отказалась от планов взять Киев, – это заслуга бесстрашной украинской армии. Но также и результат нашей партизанской войны. Беларусь не стала комфортным тылом для российских солдат, как предполагалось. Белорусы показали, что они не смирятся с оккупацией и не позволят использовать нашу страну против братской Украины", – отметила Тихановская.

Кроме того, белорусская оппозиция, по словам Тихановской, работает над тем, чтобы Лукашенко не мог участвовать в переговорах.

"Беларусь на переговорах должны представлять настоящие представители белорусского народа", – заявила она.

Еще одной важной задачей для белорусской оппозиции сейчас является преодоление дискриминации в ЕС по отношению к белорусам, покинувшим страну из-за репрессий.

"После начала войны мы столкнулись с проблемами восприятия белорусов и вынуждены решать их. Белорусы, вынужденно оказавшиеся за границей [после репрессий], сталкиваются с дискриминацией [в Европе]. Если бы еще люди понимали, что Лукашенко и белорусы – это не одно и то же. Люди, которых [раньше] напрямую не касались судьбы белорусов, не знают, что в стране полтора года репрессии, каждый день новые задержания. Мы запустили большую информационную кампанию, объясняя жителям соседних стран, что не нужно дискриминировать белорусов только за то, что у них белорусский паспорт", – рассказала Тихановская.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube