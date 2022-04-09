ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Тихановская: Лукашенко и Беларусь – это не одно и то же

 
|
Тихановская: Беларусь не стала комфортным тылом для российских солдат
Тихановская: Беларусь не стала комфортным тылом для российских солдат
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Не нужно дискриминировать людей только за то, что у них белорусский паспорт, заявила в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Сейчас для нас [белорусской оппозиции] задача номер один – помочь Украине победить и добиться вывода российских войск с нашей земли. То, что армия Беларуси не вошла в Украину, – заслуга антивоенного движения и белорусского общества, которое делало все, чтобы это не произошло. Напоминаю, это точно не заслуга Лукашенко, который всячески на тот момент пытался нас в войну втянуть. То, что российская армия отказалась от планов взять Киев, – это заслуга бесстрашной украинской армии. Но также и результат нашей партизанской войны. Беларусь не стала комфортным тылом для российских солдат, как предполагалось. Белорусы показали, что они не смирятся с оккупацией и не позволят использовать нашу страну против братской Украины", – отметила Тихановская.

Кроме того, белорусская оппозиция, по словам Тихановской, работает над тем, чтобы Лукашенко не мог участвовать в переговорах.

"Беларусь на переговорах должны представлять настоящие представители белорусского народа", – заявила она.

Еще одной важной задачей для белорусской оппозиции сейчас является преодоление дискриминации в ЕС по отношению к белорусам, покинувшим страну из-за репрессий.

"После начала войны мы столкнулись с проблемами восприятия белорусов и вынуждены решать их. Белорусы, вынужденно оказавшиеся за границей [после репрессий], сталкиваются с дискриминацией [в Европе]. Если бы еще люди понимали, что Лукашенко и белорусы – это не одно и то же. Люди, которых [раньше] напрямую не касались судьбы белорусов, не знают, что в стране полтора года репрессии, каждый день новые задержания. Мы запустили большую информационную кампанию, объясняя жителям соседних стран, что не нужно дискриминировать белорусов только за то, что у них белорусский паспорт", – рассказала Тихановская.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил масштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Он заявил, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Российские оккупанты вторглись в Украину по нескольким направлениям, в том числе с территории Беларуси. Российские войска ведут обстрел украинских городов с баз, расположенных в Баларуси.

Известно, что оккупанты вывозят украинцев в Беларусь под видом эвакуации. По данным МИД Украины на 29 марта, "в Россию и Беларусь принудительно перевезли 40 тыс. украинцев".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, война, вторжение, Алеся Бацман, дискриминация, Европа, война России против Украины, интервью, Светлана Тихановская, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кулеба – 16-летнему сыну: Обещаю, что сделаю для тебя и других детей все, чтобы мы победили в этой войне и наступил мир
Кулеба – 16-летнему сыну: Обещаю, что сделаю для тебя и других детей все, чтобы мы победили в этой войне и наступил мир
  "Розстріляна весна". Федишин посвятила песню убитым российскими оккупантами мирным жителям Бучи. Видео
  "Розстріляна весна". Федишин посвятила песню убитым российскими оккупантами мирным жителям Бучи. Видео
Жена министра обороны Резникова рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Жена министра обороны Резникова рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Американская киноакадемия запретила 53-летнему Смиту посещать церемонию вручения "Оскар" до 2032 года
Американская киноакадемия запретила 53-летнему Смиту посещать церемонию вручения "Оскар" до 2032 года
  "Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летней Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака
  "Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летней Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака
  Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер
  Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face ответил российскому минюсту на внесение его в реестр "иностранных агентов"
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face ответил российскому минюсту на внесение его в реестр "иностранных агентов"
  Влада Седан: Я в Англии живу третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я сильно хочу вернуться в Украину
  Влада Седан: Я в Англии живу третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я сильно хочу вернуться в Украину
"Покажите это своим детям!" Дикусар рассказал, ради чего пошел служить в ВСУ
"Покажите это своим детям!" Дикусар рассказал, ради чего пошел служить в ВСУ
Måneskin в новом видео показала документальные кадры, снятые в мирных украинских городах после нападения РФ на Украину
Måneskin в новом видео показала документальные кадры, снятые в мирных украинских городах после нападения РФ на Украину
  Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи
  Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи
Украинский кот Степан номинирован на престижную премию в индустрии блогеров. Деньги от продажи билетов будут переданы украинцам
Украинский кот Степан номинирован на престижную премию в индустрии блогеров. Деньги от продажи билетов будут переданы украинцам
  "Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам
  "Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ это нацизм и экстремизм
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм
"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах
"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки" (86853)
2
"Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским (77163)
3
Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер (34408)
4
Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец (32747) G
5
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению (22245)
6
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм (21984)
7
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину (15908)
8
"Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек (13005) G
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS