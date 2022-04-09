Евросоюз вводит бесплатный роуминг для беженцев из Украины – Минцифры

"ЕС вводит доступный и бесплатный роуминг для украинских беженцев. Только что в рамках европейского виртуального мероприятия 24 мобильных оператора ЕС и три мобильных оператора Украины подписали совместное заявление о координации усилий для обеспечения доступного и бесплатного роуминга во время международных звонков ЕС – Украина", – написал он.

Министр назвал это "важным цифровым евроинтеграционным шагом для Украины".

Также Федоров отметил "усилия Еврокомиссии и Европарламента для объединения всех операторов Европы".



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