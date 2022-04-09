Евросоюз вводит бесплатный роуминг для беженцев из Украины – Минцифры

"ЕС вводит доступный и бесплатный роуминг для украинских беженцев. Только что в рамках европейского виртуального мероприятия 24 мобильных оператора ЕС и три мобильных оператора Украины подписали совместное заявление о координации усилий для обеспечения доступного и бесплатного роуминга во время международных звонков ЕС – Украина", – написал он.
Министр назвал это "важным цифровым евроинтеграционным шагом для Украины".
Также Федоров отметил "усилия Еврокомиссии и Европарламента для объединения всех операторов Европы".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия масштабно вторглась в Украину 24 февраля. Официально российские власти называют это "спецоперацией", а не войной.
Как сообщало управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 4 апреля Украину из-за российского полномасштабного вторжения покинули более 4,2 млн человек.