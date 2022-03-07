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В Украине запускают национальный роуминг. Он позволит переключаться на сети других операторов

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В национальном роуминге можно будет звонить и отправлять смс
В национальном роуминге можно будет звонить и отправлять смс
Фото: depositphotos.com

Украинские операторы договорились о запуске национального роуминга. Это позволит переключаться на сеть других украинских операторов, если своя сеть временно недоступна. Об этом сообщила пресс-секретарь Vodafone Ukraine Виктория Павловская.

В национальном роуминге можно будет звонить и отправлять смс.

"Запускаем постепенно, смотрим, как работает. Начинаем с зоны боевых действий, дальше география услуги расширится по всей Украине", – подчеркнула Павловская.

Как подключиться:

  1. Отключить автовыбор сети. Для Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор; для iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.
  2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, "Киевстар" или lifecell.
  3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.
  4. Проверить возможность прохождения звонка, смс.

"Если не удается подключиться к сети другого оператора, попытайтесь перезагрузить телефон и повторить. Важно: ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети оператора. Вручную или включив автовыбор сети", – добавила она.

https://www.facebook.com/victoria.pavlovska.1/posts/3165594403713447

Контекст:

На такой шаг мобильные операторы пошли в связи с тем, что в захваченных оккупантами городах часто наблюдаются проблемы со связью. В частности, 6 марта "Украинская правда" писала, что в Херсоне не ловит Vodafone и "Киевстар". Проблемы со связью наблюдались и в области.

Также 6 марта об отсутствии мобильной связи сообщал и горсовет Бердянска Запорожской области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, мобильная связь, Киевстар, Vodafone, lifecell
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