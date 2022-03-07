В Украине запускают национальный роуминг. Он позволит переключаться на сети других операторов

В национальном роуминге можно будет звонить и отправлять смс.

"Запускаем постепенно, смотрим, как работает. Начинаем с зоны боевых действий, дальше география услуги расширится по всей Украине", – подчеркнула Павловская.

Как подключиться:

"Если не удается подключиться к сети другого оператора, попытайтесь перезагрузить телефон и повторить. Важно: ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети оператора. Вручную или включив автовыбор сети", – добавила она.

Контекст:

На такой шаг мобильные операторы пошли в связи с тем, что в захваченных оккупантами городах часто наблюдаются проблемы со связью. В частности, 6 марта "Украинская правда" писала, что в Херсоне не ловит Vodafone и "Киевстар". Проблемы со связью наблюдались и в области.

Также 6 марта об отсутствии мобильной связи сообщал и горсовет Бердянска Запорожской области.