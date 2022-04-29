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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные ликвидировали около 23 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошлые сутки фиксировались на Изюмском направлении
По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошлые сутки фиксировались на Изюмском направлении
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Потери среди личного состава российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 23 тыс. человек. Об этом 29 апреля в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 200 оккупантов.

Другие потери противника составили:

  • танки – 986 (+16);
  • боевые бронированные машины (ББМ) – 2418 (+29);
  • артиллерийские системы – 435 (+4);
  • РСЗО – 151;
  • средства ПВО – 73 (+1);
  • самолеты– 189 (+2);
  • вертолеты – 155;
  • автомобильная техника – 1695 (+7);
  • корабли/катера – 8;
  • цистерны с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14);
  • специальная техника – 31;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении. Данные уточняются. Бейте оккупанта!" – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/305998248379301

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, ПВО, РСЗО, артиллерия, самолеты, ВСУ, война России против Украины, корабли, потери России
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