Украинские военные ликвидировали около 23 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, наибольшие потери противника за прошлые сутки фиксировались на Изюмском направлении Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении. Данные уточняются. Бейте оккупанта!" – говорится в сообщении.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 200 оккупантов.

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