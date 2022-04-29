Украинские военные ликвидировали около 23 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 200 оккупантов.
Другие потери противника составили:
- танки – 986 (+16);
- боевые бронированные машины (ББМ) – 2418 (+29);
- артиллерийские системы – 435 (+4);
- РСЗО – 151;
- средства ПВО – 73 (+1);
- самолеты– 189 (+2);
- вертолеты – 155;
- автомобильная техника – 1695 (+7);
- корабли/катера – 8;
- цистерны с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14);
- специальная техника – 31;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
"Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении. Данные уточняются. Бейте оккупанта!" – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)