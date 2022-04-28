Оккупанты нанесли удар по Киевской области, три ракеты прилетели в районе Фастова

"По территории Фастовской общины российские захватчики нанесли ракетный удар. Все службы уже работают на месте", – написал в Telegram глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

По данным советника министра внутренних дел Антона Геращенко, по Фастову ударили три крылатые ракеты.

Пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии hromadske сообщила, что в Киевской области было попадание "по инфраструктурным объектам". Сейчас там работают спасатели.

По данным "Украинской правды", оккупанты совершили три удара по одному из транспортных узлов области.

Также оккупанты сегодня ударили ракетами по Киеву. В ГСЧС рассказали, что одна из ракет попала в "объект" (какой именно, в ведомстве не уточнили), еще одна – в жилой дом, который находится рядом. Пострадали люди.