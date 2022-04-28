ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли удар по Киевской области, три ракеты прилетели в районе Фастова

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На месте попадания ракет работают спасатели
На месте попадания ракет работают спасатели
Скриншот: Минобороны России / Facebook (фото иллюстративное)

В Фастовской общине Киевской области российские ракеты попали по инфраструктурным объектам. Об этом сообщил ряд чиновников.

"По территории Фастовской общины российские захватчики нанесли ракетный удар. Все службы уже работают на месте", – написал в Telegram глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

По данным советника министра внутренних дел Антона Геращенко, по Фастову ударили три крылатые ракеты. 

Пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии hromadske сообщила, что в Киевской области было попадание "по инфраструктурным объектам". Сейчас там работают спасатели. 

По данным "Украинской правды", оккупанты совершили три удара по одному из транспортных узлов области.

Также оккупанты сегодня ударили ракетами по Киеву. В ГСЧС рассказали, что одна из ракет попала в "объект" (какой именно, в ведомстве не уточнили), еще одна – в жилой дом, который находится рядом. Пострадали люди.

Контекст:

Обстрел Киева и области произошел в день, когда в столице находится генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. 26 апреля он посещал Москву, где встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, а 27 апреля прибыл в Киев. Сегодня он посетил города под Киевом, которые были освобождены от российских оккупантов, а затем провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

С первых дней полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля, российские оккупанты пытались захватить Киев. Украинские власти считают, что оккупанты хотели взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали. 

Оккупанты не сумели зайти в Киев, но оккупировали несколько населенных пунктов вблизи столицы. В начале апреля украинская армия вытеснила их с северной части Украины. 2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. 

В апреле в Киев начали массово возвращаться жители, хота столичные власти настаивали, что пока рано. По состоянию на 18 апреля, по данным Кличко, в городе уже находилось более 2 млн жителей

Последний до этого обстрел Киева произошел 16 апреля. Тогда в результате взрывов в Дарницком районе погиб один человек, несколько пострадали. 

28 апреля начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов заявил, что хотя операция по обороне Киева завершена, опасность для города остается. "Противник не отказался от своих агрессивных намерений. Потому мы должны быть готовы в дальнейшем защищать столицу", – отметил Жирнов.

Теги: ГСЧС, Киевская ОГА, Киевская область, Антон Геращенко, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, Фастов, крылатая ракета, Александр Павлюк, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак показал встречу с их 10-летней дочерью в Турции
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак показал встречу с их 10-летней дочерью в Турции
Вероятная любовница Путина Кабаева пригрозила деградацией мирового спорта без России
Вероятная любовница Путина Кабаева пригрозила деградацией мирового спорта без России
David Axelrod посвятил песню "Я повернусь" всем, кто защищает Украину. Видео
David Axelrod посвятил песню "Я повернусь" всем, кто защищает Украину. Видео
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий"
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий"
Дурнев: Если вы упали духом, вспомните, какой путь уже пройден. Сколько орков уничтожили ВСУ, как сплотилась Украина
Дурнев: Если вы упали духом, вспомните, какой путь уже пройден. Сколько орков уничтожили ВСУ, как сплотилась Украина
Российский "Первый канал" намерен заменить Галкина в шоу, которое он вел. Названы кандидаты
Российский "Первый канал" намерен заменить Галкина в шоу, которое он вел. Названы кандидаты
"Такие счастливые! Приятно смотреть". Макацария сделал предложение своей девушке выйти за него замуж
"Такие счастливые! Приятно смотреть". Макацария сделал предложение своей девушке выйти за него замуж
"Не позволяйте врагу превратить нас в биороботов". Бадоев рассказал, как во время войны избавиться от чувства существования и начать жить
"Не позволяйте врагу превратить нас в биороботов". Бадоев рассказал, как во время войны избавиться от чувства существования и начать жить
  60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что
  60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что
"Очень неприятно, что такие, как Симоньян, имеют право открывать свой поганый рот". Панин записал видео в поддержку Галкина и Пугачевой
"Очень неприятно, что такие, как Симоньян, имеют право открывать свой поганый рот". Панин записал видео в поддержку Галкина и Пугачевой
Kalush Orchestra отправились в Турин на "Евровидение 2022". Глава украинской делегации рассказала, кто финансирует их поездку
Kalush Orchestra отправились в Турин на "Евровидение 2022". Глава украинской делегации рассказала, кто финансирует их поездку
"Не заживет рана. Прости". Тина Кароль посвятила пост покойному мужу
"Не заживет рана. Прости". Тина Кароль посвятила пост покойному мужу
Сын Повалий обнародовал песню, которую написал после начала войны на Донбассе
Сын Повалий обнародовал песню, которую написал после начала войны на Донбассе
"Застройщица вы наша". Полякова назвала обвинения Билозир в плагиате дуростью и напомнила певице о ее судах из-за незаконного строительства в Киеве
"Застройщица вы наша". Полякова назвала обвинения Билозир в плагиате дуростью и напомнила певице о ее судах из-за незаконного строительства в Киеве
Коля Серга в стихотворении о Херсоне рассказал о судьбе "российской грязи"
Коля Серга в стихотворении о Херсоне рассказал о судьбе "российской грязи"
  Шуров: Из 500 моих знакомых россиян мне написали шесть человек. Первой была Земфира. Она сожгла мосты со своей страной
  Шуров: Из 500 моих знакомых россиян мне написали шесть человек. Первой была Земфира. Она сожгла мосты со своей страной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (743135)
2
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (266405)
3
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым (53184)
4
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (48283)
5
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову (25721)
6
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой (25715)
7
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (22014)
8
"Когда же вы все, наконец, поймете?" Литвинова записала антивоенный гимн и показала результат работы с украинским фотографом (21235)
 
 
 
 