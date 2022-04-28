Оккупанты нанесли удар по Киевской области, три ракеты прилетели в районе Фастова

"По территории Фастовской общины российские захватчики нанесли ракетный удар. Все службы уже работают на месте", – написал в Telegram глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
По данным советника министра внутренних дел Антона Геращенко, по Фастову ударили три крылатые ракеты.
Пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии hromadske сообщила, что в Киевской области было попадание "по инфраструктурным объектам". Сейчас там работают спасатели.
По данным "Украинской правды", оккупанты совершили три удара по одному из транспортных узлов области.
Также оккупанты сегодня ударили ракетами по Киеву. В ГСЧС рассказали, что одна из ракет попала в "объект" (какой именно, в ведомстве не уточнили), еще одна – в жилой дом, который находится рядом. Пострадали люди.
Обстрел Киева и области произошел в день, когда в столице находится генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. 26 апреля он посещал Москву, где встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, а 27 апреля прибыл в Киев. Сегодня он посетил города под Киевом, которые были освобождены от российских оккупантов, а затем провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
С первых дней полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля, российские оккупанты пытались захватить Киев. Украинские власти считают, что оккупанты хотели взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное, хотя в самой РФ такой сценарий опровергали.
Оккупанты не сумели зайти в Киев, но оккупировали несколько населенных пунктов вблизи столицы. В начале апреля украинская армия вытеснила их с северной части Украины. 2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
В апреле в Киев начали массово возвращаться жители, хота столичные власти настаивали, что пока рано. По состоянию на 18 апреля, по данным Кличко, в городе уже находилось более 2 млн жителей.
Последний до этого обстрел Киева произошел 16 апреля. Тогда в результате взрывов в Дарницком районе погиб один человек, несколько пострадали.
28 апреля начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов заявил, что хотя операция по обороне Киева завершена, опасность для города остается. "Противник не отказался от своих агрессивных намерений. Потому мы должны быть готовы в дальнейшем защищать столицу", – отметил Жирнов.