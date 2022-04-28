Операция по обороне Киева завершена, но опасность остается – военная администрация

Об этом говорится в ответе главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Николая Жирнова, опубликованном в Telegram КГВА 28 апреля.
"Противник остановлен, ему причинены значительные потери, дезорганизовано его управление системы материально-технического обеспечения, личный состав деморализован. Чтобы не попасть в окружение в результате контрнаступательных действий сил обороны, он был вынужден отступить на территорию РФ и республики Беларусь. По этим признакам операцию можно считать завершенной", – отметил Жирнов.
В то же время, по его словам, угроза Киеву не исчезла.
"Противник не отказался от своих агрессивных намерений. Потому мы должны быть готовы в дальнейшем защищать столицу", – резюмировал Жирнов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В то же время российские военные регулярно обстреливают населенные пункты по всей Украине.
По данным КГГА за 15 апреля, в Киев ежедневно возвращается около 40–50 тыс. человек, которые ранее уехали из-за масштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.
18 апреля мэр столицы Виталий Кличко, опираясь на данные военных, не исключил, что Киев находится под угрозой ракетных ударов российских оккупантов. Он отметил, что силы противовоздушной обороны "работают хорошо, но попадания есть". "Поэтому гарантировать безопасность в городе мы не можем", – подчеркнул Кличко.