Операция по обороне Киева завершена, но опасность остается – военная администрация

Об этом говорится в ответе главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Николая Жирнова, опубликованном в Telegram КГВА 28 апреля.

"Противник остановлен, ему причинены значительные потери, дезорганизовано его управление системы материально-технического обеспечения, личный состав деморализован. Чтобы не попасть в окружение в результате контрнаступательных действий сил обороны, он был вынужден отступить на территорию РФ и республики Беларусь. По этим признакам операцию можно считать завершенной", – отметил Жирнов.

В то же время, по его словам, угроза Киеву не исчезла.

"Противник не отказался от своих агрессивных намерений. Потому мы должны быть готовы в дальнейшем защищать столицу", – резюмировал Жирнов.

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