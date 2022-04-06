В Киеве сохраняется высокая вероятность ракетных ударов по военной и гражданской инфраструктуре – военная администрация

В Киеве все еще небезопасно, предупреждают власти Фото: depositphotos.com

"Поэтому не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

Также Жирнов отметил, что в освобожденных населенных пунктах Киевской области продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия, разминирование местности и обезвреживание взрывоопасных предметов. Военные наращивают рубежи обороны.

"В столице продолжает работать гуманитарный штаб, накапливающий резервы и обеспечивающий медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости людей преклонного возраста, лиц с инвалидностью и матерей с маленькими детьми. Кроме того, заведения питания Киева организуют и выдают около 55 тысяч обедов лицам из малозащищенных категорий", – добавил он.

Жирнов обратил внимание, что инфраструктура города работает "в усиленном режиме". Наземный пассажирский транспорт теперь курсирует с 8.00 до 19.00. Метрополитен перевозит пассажиров с 7.30 до 19.00. Поезда будут курсировать через Южный мост, возобновлена работа пересадочного узла "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".

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Киевский мэр Виталий Кличко 5 апреля обратился к выехавшим из города киевлянам с просьбой не возвращаться "по крайней мере, еще неделю".