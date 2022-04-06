В Киеве сохраняется высокая вероятность ракетных ударов по военной и гражданской инфраструктуре – военная администрация

"Поэтому не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги", – говорится в сообщении.
Также Жирнов отметил, что в освобожденных населенных пунктах Киевской области продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия, разминирование местности и обезвреживание взрывоопасных предметов. Военные наращивают рубежи обороны.
"В столице продолжает работать гуманитарный штаб, накапливающий резервы и обеспечивающий медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости людей преклонного возраста, лиц с инвалидностью и матерей с маленькими детьми. Кроме того, заведения питания Киева организуют и выдают около 55 тысяч обедов лицам из малозащищенных категорий", – добавил он.
Жирнов обратил внимание, что инфраструктура города работает "в усиленном режиме". Наземный пассажирский транспорт теперь курсирует с 8.00 до 19.00. Метрополитен перевозит пассажиров с 7.30 до 19.00. Поезда будут курсировать через Южный мост, возобновлена работа пересадочного узла "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Киевский мэр Виталий Кличко 5 апреля обратился к выехавшим из города киевлянам с просьбой не возвращаться "по крайней мере, еще неделю".
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".
2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов, сообщили в Минобороны Украины.
Когда украинская армия освободила от захватчиков временно оккупированные россиянами населенные пункты Киевской области, там обнаружили сотни убитых мирных жителей.
По данным Генштаба, российские оккупационные войска временно отказались от блокирования и захвата Киева.