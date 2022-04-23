Жданов: Танки на Оболони – самое большое отчаяние этой войны. Я понимал, что русские прорвались

Речь об этом зашла после вопроса журналиста, что Жданов почувствовал, когда российские танки появились на Оболони.
"Наверное, это было самое большое отчаяние этой войны, потому что я прекрасно (как военный человек) понимал, что если первые бронегруппы просто ворвались на Оболонь и там начали раздавать оружие прямо с грузовиков просто всем желающим, которые могут, готовы сегодня стать и защищать город, то я понимал, что русские прорвались", – объяснил эксперт.
По его словам, он тогда "метался в сомнениях в плане, выйдет ли кто-нибудь защитить [Киев] и уничтожить эти прорвавшиеся бронегруппы".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 февраля, на второй день масштабного вторжения в Украину, в Киев со стороны Оболони зашла группа российских оккупантов и на автомобилях, захваченных у Вооруженных сил Украины, попыталась прорваться в центр столицы, сообщали в Министерстве обороны Украины.
Позже Минобороны отчиталось об обезвреживании оккупантов.
2 апреля Киевскую область полностью освободили от российских захватчиков.