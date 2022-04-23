Жданов: Танки на Оболони – самое большое отчаяние этой войны. Я понимал, что русские прорвались

Речь об этом зашла после вопроса журналиста, что Жданов почувствовал, когда российские танки появились на Оболони.

"Наверное, это было самое большое отчаяние этой войны, потому что я прекрасно (как военный человек) понимал, что если первые бронегруппы просто ворвались на Оболонь и там начали раздавать оружие прямо с грузовиков просто всем желающим, которые могут, готовы сегодня стать и защищать город, то я понимал, что русские прорвались", – объяснил эксперт.

По его словам, он тогда "метался в сомнениях в плане, выйдет ли кто-нибудь защитить [Киев] и уничтожить эти прорвавшиеся бронегруппы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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