В КГГА попросили киевлян не посещать кладбища в период военного положения

"Традиционно после Пасхи в Украине проходят поминальные дни, украинцы чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища. Напоминаю, что на территории Украины и в Киеве в частности продолжает действовать военное положение. С начала военных действий столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, повреждены дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ", – отметил Поворозник.
В КГГА попросили киевлян перенести визит на кладбище на время, когда ситуация в городе "станет более безопасной".
"Не создавайте скопления людей в эти дни на территориях кладбищ, не подвергайте опасности себя и своих близких", – призвал Поворозник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. 21 апреля Рада продлила срок действия военного положения в Украине до 25 мая.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В то же время российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты по всей Украине.
По данным КГГА за 15 апреля, в Киев ежедневно возвращается около 40–50 тыс. человек, которые ранее уехали из-за масштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.
С 17 апреля комендантский час в Киеве длится с 22.00 до 5.00, ранее он начинался на час раньше и завершался на час позже.
18 апреля мэр столицы Виталий Кличко, опираясь на данные военных, не исключил, что Киев находится под угрозой ракетных ударов российских оккупантов. Он отметил, что силы противовоздушной обороны "работают хорошо, но попадания есть". "Поэтому гарантировать безопасность в городе мы не можем", – подчеркнул Кличко.