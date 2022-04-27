В КГГА попросили киевлян не посещать кладбища в период военного положения

В КГГА попросили киевлян перенести визит на кладбище на время, когда ситуация в городе "станет более безопасной" Фото: Київська міська державна адміністрація – КМДА / Facebook

"Традиционно после Пасхи в Украине проходят поминальные дни, украинцы чтят память умерших родственников и близких, посещая кладбища. Напоминаю, что на территории Украины и в Киеве в частности продолжает действовать военное положение. С начала военных действий столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, повреждены дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ", – отметил Поворозник.

В КГГА попросили киевлян перенести визит на кладбище на время, когда ситуация в городе "станет более безопасной".

"Не создавайте скопления людей в эти дни на территориях кладбищ, не подвергайте опасности себя и своих близких", – призвал Поворозник.

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