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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада продлила срок действия военного положения в Украине

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Срок действия военного положения в Украине будет продлен на 30 дней
Срок действия военного положения в Украине будет продлен на 30 дней
Фото: ЕРА

Верховная Рада на заседании 21 апреля приняла законопроект №7300 о продлении срока действия военного положения в Украине.

Об этом нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

По его словам, законопроект приняли 300 голосами. Рада утверждает указ президента Украины Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения с 5.30 утра 25 апреля на 30 дней – до 25 мая. 

Закон еще должен подписать Зеленский.

В прошлый раз режим военного положения тоже продлевали на 30 дней.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины", и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, военное положение, указ, закон, законопроект, война России против Украины, Ярослав Железняк
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