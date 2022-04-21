Рада продлила срок действия военного положения в Украине

Срок действия военного положения в Украине будет продлен на 30 дней Фото: ЕРА

Об этом нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

По его словам, законопроект приняли 300 голосами. Рада утверждает указ президента Украины Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения с 5.30 утра 25 апреля на 30 дней – до 25 мая.

Закон еще должен подписать Зеленский.

В прошлый раз режим военного положения тоже продлевали на 30 дней.

Война России против Украины. Главное (обновляется)