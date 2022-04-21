Рада продлила срок действия военного положения в Украине

Об этом нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил в Telegram.
По его словам, законопроект приняли 300 голосами. Рада утверждает указ президента Украины Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения с 5.30 утра 25 апреля на 30 дней – до 25 мая.
Закон еще должен подписать Зеленский.
В прошлый раз режим военного положения тоже продлевали на 30 дней.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины", и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.