Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения в Украине

В карточке документа сказано, что его направили на рассмотрение руководства парламента.
Текст законопроекта пока не опубликован, пояснительной записки к нему тоже нет.
Прошлый раз режим военного положения продлевали на 30 дней.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
15 марта режим военного положения Верховная Рада по представлению президента продлила до 25 апреля.