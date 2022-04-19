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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения в Украине

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Текста законопроекта Зеленского на сайте Рады пока нет
Текста законопроекта Зеленского на сайте Рады пока нет
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продлить действие военного положения в Украине в связи с масштабным вторжением российских оккупантов. Законопроект об этом №7300 зарегистрирован на сайте Верховной Рады 19 апреля.

В карточке документа сказано, что его направили на рассмотрение руководства парламента.

Текст законопроекта пока не опубликован, пояснительной записки к нему тоже нет.

Прошлый раз режим военного положения продлевали на 30 дней.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

15 марта режим военного положения Верховная Рада по представлению президента продлила до 25 апреля.

Теги: Верховная Рада, Россия, война, оккупация, военное положение, вторжение, Владимир Зеленский, парламент, законопроект, украинцы, война России против Украины, документы, российские оккупанты
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