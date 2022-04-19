Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения в Украине

Текста законопроекта Зеленского на сайте Рады пока нет Фото: president.gov.ua

В карточке документа сказано, что его направили на рассмотрение руководства парламента.

Текст законопроекта пока не опубликован, пояснительной записки к нему тоже нет.

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