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В Украине на период военного положения отменили карантинные зоны

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Кабмин рекомендует соблюдать противоэпидемические меры для предотвращения распространения COVID-19
Кабмин рекомендует соблюдать противоэпидемические меры для предотвращения распространения COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Украине во время действия военного положения "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный" уровни эпидемической опасности в областях устанавливаться не будут. Соответствующее постановление Кабмина от 26 марта опубликовано на сайте ведомства.

Также во время военного положения не действует положение об отстранении от работы работников и госслужащих, которые не сделали профилактические прививки против COVID-19.

Кабмин также постановил на период военного положения:

  • физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендовать соблюдать противоэпидемические меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19;
  • физическим лицам рекомендовать обеспечить получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;
  • учреждениям здравоохранения обеспечить готовность к реагированию на вспышки COVID-19 в условиях военного положения.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. 15 марта военное положение продлили до 25 апреля.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабинет Министров продлил его до 31 марта. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерло.

После начала вторжения РФ в Украину, которое произошло 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.

22 марта министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что коронавирус "не исчез" и в стране ежедневно регистрируют около 5–6 тыс. случаев заболевания. Более 4 тыс. украинцев в тот период находились в больницах с COVID-19.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Кабинет Министров, военное положение, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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