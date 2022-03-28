В Украине на период военного положения отменили карантинные зоны

Также во время военного положения не действует положение об отстранении от работы работников и госслужащих, которые не сделали профилактические прививки против COVID-19.

Кабмин также постановил на период военного положения:

физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендовать соблюдать противоэпидемические меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19;

физическим лицам рекомендовать обеспечить получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

учреждениям здравоохранения обеспечить готовность к реагированию на вспышки COVID-19 в условиях военного положения.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. 15 марта военное положение продлили до 25 апреля.