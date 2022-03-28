В Украине на период военного положения отменили карантинные зоны

Также во время военного положения не действует положение об отстранении от работы работников и госслужащих, которые не сделали профилактические прививки против COVID-19.
Кабмин также постановил на период военного положения:
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. 15 марта военное положение продлили до 25 апреля.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабинет Министров продлил его до 31 марта. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерло.
После начала вторжения РФ в Украину, которое произошло 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.
22 марта министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что коронавирус "не исчез" и в стране ежедневно регистрируют около 5–6 тыс. случаев заболевания. Более 4 тыс. украинцев в тот период находились в больницах с COVID-19.