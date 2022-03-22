Ляшко: Коронавирус не исчез. Мы регистрируем в среднем по 5–6 тыс. случаев ежедневно

Ляшко сообщил, что сегодня в украинских больницах находится 4020 пациентов с коронавирусной болезнью Фото: EPA

"Он не исчез. Сегодня в больницах 4020 пациентов с коронавирусной болезнью. В больнице остались именно тяжелые больные, которые нуждаются в кислородной терапии. В среднем в день мы регистрируем от 5 тыс. до 6 тыс. случаев коронавирусного заболевания. Но это те учреждения здравоохранения, которые могут отчитываться. Потому что мы понимаем, что больницы на юге или на востоке, где ведутся активные боевые действия, не отчитываются о количестве случаев коронавируса, им сейчас не до этого", – заявил он.