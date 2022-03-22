Ляшко: Коронавирус не исчез. Мы регистрируем в среднем по 5–6 тыс. случаев ежедневно

"Он не исчез. Сегодня в больницах 4020 пациентов с коронавирусной болезнью. В больнице остались именно тяжелые больные, которые нуждаются в кислородной терапии. В среднем в день мы регистрируем от 5 тыс. до 6 тыс. случаев коронавирусного заболевания. Но это те учреждения здравоохранения, которые могут отчитываться. Потому что мы понимаем, что больницы на юге или на востоке, где ведутся активные боевые действия, не отчитываются о количестве случаев коронавируса, им сейчас не до этого", – заявил он.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 23 февраля в Украине было зафиксировано почти 4,8 млн случаев болезни, 105,2 тыс. пациентов умерло.
После начала вторжения РФ в Украину, которое произошло 24 февраля, Минздрав перестал регулярно публиковать статистику по COVID-19.