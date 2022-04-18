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В Минздраве Украины рассказали, как получить больничный во время военного положения

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Тем, у кого нет возможности сформировать электронный больничный, врач откроет больничный на бумаге
Тем, у кого нет возможности сформировать электронный больничный, врач откроет больничный на бумаге
Фото: depositphotos.com

Пресс-служба Минздрава Украины 18 апреля сообщила, как гражданам страны оформить больничный лист в условиях военного положения. Информация опубликована на странице ведомства в в Facebook.

"Чтобы получить больничный, нужно обратиться за медицинской помощью к лечащему врачу. При наличии объективных оснований медик сформирует соответствующее медицинское заключение в электронной системе здравоохранения. Не следует отдельно обращаться к врачу первичной медицинской помощи, если помощь оказывал врач узкой специализации, или заключать для этого декларацию с семейным врачом", – пояснили в посте.

Оформленное врачом медицинское заключение будет направлено в электронный реестр больничных листов.

"Если вы не застрахованы, листы нетрудоспособности в электронном реестре не формируются. Документом, подтверждающим факт временной нетрудоспособности, является медицинское заключение, сформированное врачом", – отметили в министерстве.

Украинцам, у которых нет технической возможности сформировать электронный больничный, врач откроет больничный в бумажной форме.

"В период военного положения изменены правила получения медицинской помощи. Если вы вынуждены были переехать в другое место, можете обратиться к любому врачу первички [первичной медицинской помощи], получить помощь и при необходимости оформить больничный лист", – подчеркнули в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/356265399861016

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Контекст:

Кабинет Министров Украины 28 ноября 2018 года принял решение о создании электронного реестра листков нетрудоспособности. Тогда планировалось, что в 2019 году электронные больничные полностью заменят бумажные. Но старт программы несколько раз переносили. 9 июля 2020 года в Минздраве сообщили, что в тестовом режиме запускают электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда.

С 1 октября 2021 года в Украине больничные выдают только в электронной форме. Но до 1 февраля 2022 года в отдельных случаях можно было получить их в бумажном виде.

По данным Министерства социальной политики Украины, больничные в стране ежегодно получают 5,5 млн граждан, по листам нетрудоспособности оплачивается более 18 млрд грн. По расчетам министерства, электронные больничные позволят экономить от 1 млрд грн до 5 млрд грн ежегодно.

Теги: Россия, Украина, медицина, украинцы, война России против Украины, документы, Минздрав, больничные, здравоохранение
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