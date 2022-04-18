В Минздраве Украины рассказали, как получить больничный во время военного положения

Тем, у кого нет возможности сформировать электронный больничный, врач откроет больничный на бумаге Фото: depositphotos.com

"Чтобы получить больничный, нужно обратиться за медицинской помощью к лечащему врачу. При наличии объективных оснований медик сформирует соответствующее медицинское заключение в электронной системе здравоохранения. Не следует отдельно обращаться к врачу первичной медицинской помощи, если помощь оказывал врач узкой специализации, или заключать для этого декларацию с семейным врачом", – пояснили в посте.

Оформленное врачом медицинское заключение будет направлено в электронный реестр больничных листов.

"Если вы не застрахованы, листы нетрудоспособности в электронном реестре не формируются. Документом, подтверждающим факт временной нетрудоспособности, является медицинское заключение, сформированное врачом", – отметили в министерстве.

Украинцам, у которых нет технической возможности сформировать электронный больничный, врач откроет больничный в бумажной форме.

"В период военного положения изменены правила получения медицинской помощи. Если вы вынуждены были переехать в другое место, можете обратиться к любому врачу первички [первичной медицинской помощи], получить помощь и при необходимости оформить больничный лист", – подчеркнули в Минздраве.

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